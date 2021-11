NBC Sports Staple fait allusion à un futur transfert vers Amazon pour la couverture de la NFL

L’annonceur du Sunday Night Football, Al Michaels, pourrait apporter un changement majeur. La légende de la diffusion sportive a été sur le point de confirmer un transfert vers Amazon lorsque son contrat de Sunday Night Football avec NBC Sports s’est épuisé. Les commentaires de Michaels dans un podcast de Sports Illustrated jeudi sont intervenus après que le New York Post a rapporté en septembre qu’il y avait de fortes chances que Michaels franchisse une nouvelle frontière dans le paysage médiatique.

Lorsque le chroniqueur de Sports Illustrated Jimmy Traina a demandé à Michaels, 76 ans, s’il sautait sur Amazon, Michaels ne l’a pas nié. Au lieu de cela, il a qualifié le streaming de « nouvelle frontière » et a déclaré que la NFL avait de bonnes raisons de s’assurer que le saut d’Amazon dans le sport en direct soit un succès. Pour le moment, Amazon diffuse en direct les jeux du jeudi soir, mais ceux-ci sont toujours dirigés par les réseaux linéaires et pas complètement par les productions Amazon.

« En ce moment, je joue cette année », a déclaré Michaels, rapporte Deadline. « NBC a été formidable avec moi. S’il y a une combinaison pour la production entre Amazon et NBC, cela crée un modèle différent ici. Parce qu’en fait, nous finirions par superviser deux packages. Ce n’est pas encore un accord. Je sais que c’est en cours de discussion . Amazon aura probablement besoin d’un partenaire pour la production et nous verrons ce qui va se passer à la fin de l’année. »

Michaels appelle des émissions SNF depuis que NBC a décroché les droits des matchs du dimanche soir aux heures de grande écoute en 2006. Avant cela, il a passé 30 ans chez ABC Sports, où il a également appelé Monday Night Football. Dans son interview avec Traina, Michaels s’est souvenu avec émotion de son passage à NBC.

« J’aime ce que je fais plus que jamais. Je l’apprécie », a-t-il déclaré. « J’ai eu des entretiens au fil des ans avec des gens comme Tom Brady et Drew Brees. Quand ils arrivent à la fin de leur carrière, et d’une certaine manière, vous savez que la fin est beaucoup plus proche que le début ou même le milieu, et Je suis vraiment en train de sucer toute la joie que je peux de cette saison. »

En septembre, le Post avait prédit qu’il y avait « 90 pour cent » de chances qu’Amazon embauche Michaels, tandis qu’une source a déclaré au site qu’il y avait « 95 pour cent » de chances que cela se produise. Michaels travaillerait toujours avec NBC sur une « capacité limitée », selon le Post. Mike Tirico, qui a déjà remplacé Michaels pendant ses semaines de repos, devrait devenir l’annonceur numéro un de NBC après que Michaels ait appelé le Super Bowl LVI à Los Angeles pour NBC en février.