NBC vient de remplacer Carson Daly en tant qu’hôte de son spécial du Nouvel An

L’animateur de The Voice, Carson Daly, va enfin pouvoir passer le réveillon du Nouvel An avec sa famille cette année puisque NBC lui donne congé. Au lieu de cela, Miley Cyrus animera un live spécial de Miami et produit par le créateur de Saturday Night Live Lorne Michaels. Le co-animateur de Cyrus sera Pete Davidson, membre de la distribution SNL. Les invités spéciaux seront annoncés à une date ultérieure.

La fête du Nouvel An de Miley, organisée par Miley Cyrus et Pete Davidson, commencera le vendredi 31 décembre à 22 h 30 HE et se terminera une demi-heure après le début de la nouvelle année. L’émission sera également diffusée en direct sur la plate-forme de streaming Peacock de NBCUniversal. Il y aura plusieurs « invités spéciaux et performances musicales » éparpillés tout au long de la nuit.

« Dans ce qui sera certainement une soirée passionnante et amusante, nous sommes impatients de nous associer à Lorne Michaels et de sonner en 2022 avec une soirée de divertissement incroyable, dirigée par Miley et Pete », Jen Neal, vice-présidente exécutive, Événements en direct, Promotions et E! News, NBCUniversal, a déclaré dans un communiqué. Michaels, Cyrus et Lindsay Shookus sont les producteurs exécutifs de la série. Il sera produit par Den of Thieves avec les producteurs exécutifs Jesse Ignjatovic, Evan Prager et Barb Bialkowski, et Hopetown Entertainment, la société dirigée par Cyrus et sa mère Tish Cyrus. Joe DeMaio est le réalisateur.

Daly, qui est également co-présentateur de Today Show, animait l’émission spéciale du Nouvel An de NBC depuis 2004, à l’exception de 2017, lorsqu’une émission de la NFL a devancé l’émission. Les rumeurs selon lesquelles Cyrus reprendrait la diffusion du réveillon du Nouvel An de Daly ont commencé fin septembre lorsque des sources ont déclaré à Vulture que le nouveau projet était en cours. C’est un gros pari de NBC, qui envisage d’éloigner certains téléspectateurs de l’émission ABC la mieux notée, Rockin’ Eve de Dick Clark avec Ryan Seacrest.

Cyrus a été l’un des invités les plus fréquents de SNL ces dernières années. Elle a fait sa dernière apparition en mai en tant qu’invitée musicale. Elle a également joué lors de la spéciale du 40e anniversaire en 2015. Elle a animé le spectacle en 2011 et a été à la fois invitée musicale et animatrice en 2013 et 2015. Ses autres concerts d’accueil ont eu lieu en 2017, 2018 et 2020. Quant à Davidson, il a rejoint le SNL a coulé en 2014 et a été promu joueur de répertoire en 2016.