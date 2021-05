NBC’s One Chicago: Classement des finales de la saison Fire, PD et Med 2021

Attention: spoilers à venir pour les finales de la saison 2020-2021 de le feu de Chicago, Chicago PD, et Chicago Med mentir devant.

Une autre saison de One Chicago action s’est terminée avec la finale de la saison 9 de Chicago Fire, la finale de la saison 8 de Chicago PD et la finale de la saison 6 de Chicago Med. Les trois émissions ont été renouvelées pour la saison télévisée 2021-2022 et toutes les trois ont terminé leur saison avec des épisodes qui changent la donne, de sorte que les fans ont beaucoup de raisons d’être excités et / ou inquiets après les différents cliffhangers. Mais toutes les finales ne sont pas créées égales.