NBCUniversal avertit les fans de YouTubeTV que leurs réseaux pourraient s’assombrir lors du dernier litige concernant le transport

Les abonnés de YouTube TV pourraient perdre les chaînes NBCUniversal si les deux parties ne parviennent pas à conclure un nouvel accord de distribution d’ici jeudi. Dimanche, YouTube TV a annoncé une offre unique si la plate-forme appartenant à Google ne parvient pas à un accord, notant qu’elle réduira le coût mensuel du service de 10 $ pour chaque mois d’indisponibilité des chaînes NBCUniversal. La famille de chaînes NBCU comprend NBC, MSNBC, E! Réseau, et Réseau USA.

La semaine dernière, NBCU a annoncé qu’elle cherchait un nouvel accord avec YouTube TV et a averti ses 3 millions d’abonnés qu’ils pourraient perdre tous ses réseaux s’il n’y avait pas d’accord. “NBCUniversal recherche des tarifs équitables auprès de Google pour la diffusion continue par YouTube TV du seul portefeuille proposant des réseaux de divertissement, hispaniques, d’information et sportifs”, a déclaré la société dans un communiqué, rapporte Deadline.

“Malheureusement, Google refuse de conclure un accord à ces tarifs équitables et est prêt à refuser les programmes de divertissement, d’actualités et de sports à ses clients payants. NBCUniversal se sent responsable d’informer nos fans qu’ils risquent de perdre leurs émissions préférées si Google continue avec leurs exigences.”

NBC a également lancé YouNeedChannels.com, qui encourage les abonnés de YouTube TV à tweeter un message sur la page Twitter de la plate-forme exigeant qu’elle ne perde pas les chaînes NBCU. Le site répertorie également les chaînes NBCU que les abonnés pourraient perdre, notamment USA, Golf NEtwork, NBC, Bravo, MSNBC, Telemundo, NBC Sports Net et E! Réseau.

Dimanche, YouTube TV a répondu à NBCU avec un article de blog, confirmant que les deux parties doivent parvenir à un accord d’ici le jeudi 30 septembre. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord d’ici là, les abonnés de YouTube TV paieront 54,99 $ par mois à la place. de 64,99 $ tant que les réseaux NBCU ne sont pas disponibles. Il s’agit probablement d’une tentative de Google pour s’assurer que les abonnés restent fidèles au service, même sans NBCU.

“Bien que nous aimerions que chaque membre continue à rester avec notre service, nous comprenons que vous pouvez toujours choisir de suspendre ou d’annuler votre abonnement. Nous voulons rendre YouTube TV flexible, afin que les membres puissent suspendre ou annuler à tout moment. Nous vous donnerons des mises à jour alors que les négociations se poursuivent », lit-on dans le blog de Google. “NBCU est un partenaire important pour nous et comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas le résultat que nous voulons. Nous sommes toujours en conversation active avec NBCU et espérons pouvoir sortir de cette impasse pour garder leur contenu disponible sur YouTube TV. “

La situation entre NBCU et YouTube TV est très similaire aux conflits de distribution que les entreprises traditionnelles de câble et de satellite ont avec les réseaux. L’un des gros problèmes avec les plates-formes de télévision en streaming est que Google et Disney, qui a Hulu + Live TV, doivent maintenir le coût de leurs services encore plus bas que le câble, car les consommateurs sont habitués à un coût inférieur. Les coûts des plateformes Internet de streaming sont déjà à la hausse, se rapprochant de plus en plus des coûts des services de télévision payante traditionnels. Par exemple, Hulu + Live TV coûte 64,99 $ par mois, tandis que Hulu sans publicité plus Live TV coûte 70,99 $ par mois.