NBCUniversal et YouTubeTV concluent un accord pour éviter les chaînes supprimées

Après que YouTube TV et NBCUniversal ont annoncé jeudi une extension «courte» pour conserver plus d’une douzaine de chaînes sur le service de télévision en direct, YouTube TV et NBCUniversal ont annoncé avoir finalisé un accord, ce qui signifie que les chaînes appartenant à NBC resteront sur YouTube TV.

“Nous sommes ravis de partager que nous avons conclu un accord pour continuer à proposer l’intégralité du portefeuille de chaînes NBCUniversal”, selon une mise à jour samedi sur le blog de YouTube. « Cela signifie que vous ne perdrez l’accès à aucune de leurs chaînes, et YouTube TV continuera d’offrir plus de 85 réseaux pour 64,99 $. Nous apprécions la volonté de NBCUniversal de travailler à un accord, et nous apprécions également votre patience alors que nous avons négocié avec eux en votre nom.

Avec un accord conclu quelques jours seulement après qu’il semblait que les chaînes pourraient être supprimées, les utilisateurs de YouTube TV auront toujours accès à plus d’une douzaine de chaînes, notamment :

NBC Bravo CNBC E! Golf Channel MSNBC Oxygen SYFY Telemundo The Olympic Channel Universal Kids Universo USA Network

Plus, les réseaux sportifs régionaux :

NBC Sports Bay Area NBC Sports Boston NBC Sports Californie NBC Sports Chicago NBC Sports Philadelphie NBC Sports Washington SNY

YouTube TV avait déclaré que si le service perdait les chaînes, il aurait baissé ses prix de 10 $ par mois. Mais avec un accord conclu, le prix restera le même – et les utilisateurs de YouTube TV pourront toujours trouver leur téléviseur dans une seule application sans avoir besoin de s’abonner ailleurs pour obtenir une couverture des propriétés appartenant à NBC.