NBCUniversal, Fox Entertainment tout le pouvoir de la télévision en direct – WWD

Si la pandémie avait accéléré les guerres de streaming – et érodé davantage la valeur d’un programme de télévision linéaire – vous ne l’auriez pas su en regardant les présentations virtuelles initiales de NBCUniversal et Fox lundi.

NBCUniversal a souligné sa force de narration et ses relations avec les talents – Jimmy Fallon a près d’une douzaine d’émissions sur les différentes plates-formes de la société – pour vendre une version d’elle-même en tant que société de médias qui est également un «nouveau type d’entreprise de technologie», comme Linda Yaccarino, NBC. président de la publicité mondiale, mettez-le. Notant que les consommateurs passent «près de 100 milliards d’heures» avec les marques NBCUniversal «chaque année», Yaccarino a de nouveau souligné l’environnement de confiance offert par les marques NBCUniversal – y compris une multitude de chaînes câblées, le service de streaming Peacock et le produit phare NBC – par opposition à la nature à l’ouest des plates-formes numériques natives comme YouTube. C’est un refrain familier de Yaccarino, qui s’est engagé à faire du service de streaming Peacock une «destination» cette année.

Comme d’habitude, la présentation s’est ouverte avec un sketch produit mettant en vedette Fallon à la tête d’un groupe de talents du réseau qui comprenait Kenan Thompson et Seth Meyers et était lourd sur des clips de spectacles nouveaux et de retour et presque complètement dépourvu de camemberts et de graphiques à barres. (Ces derniers étaient la marque des présentations en personne, mais NBC, comme Fox, a évité le PowerPoint, une décision stratégique visant à retenir l’attention d’un public éloigné confronté à des distractions, notamment les enfants, les animaux domestiques et la lessive). Fait intéressant, NBC lancera son programme d’automne sans comédies et ne saluera que trois nouveaux drames, dont «La Brea», à propos d’un trou d’évier géant à Los Angeles. Au lieu de cela, NBC enregistrera ses comédies – y compris «Grand Crew», sur un groupe d’amis qui se réunissent chaque jour dans un bar à vin – pour la mi-saison, où elles se dérouleront en grande partie sans répétition. Smith – assis dans une pièce vide surplombant un océan – a parlé de son redémarrage de «Fresh Prince of Bel-Air», et Kelly Clarkson, dont l’émission de jour est diffusée sur les stations NBC, a interviewé Renée Zellweger à propos de la série limitée de vrais crimes «The Thing About Pam. »

Il y avait de longs paquets faisant la promotion des saisons finales à venir de «This Is Us» et «Brooklyn Nine-Nine» et beaucoup de temps passé à hypnotiser les actifs sportifs dormants du réseau, y compris les Jeux olympiques d’été de Tokyo retardés par la pandémie (qui débutent le 23 juillet) et, en février 2022, les Jeux olympiques d’hiver et le Super Bowl (qui tomberont au milieu des Jeux d’hiver de Pékin, donnant au réseau une aubaine espérée en dollars publicitaires à la sortie de la pandémie).

NBC et Fox ont présenté des ardoises qui présentaient beaucoup plus de diversité que les saisons précédentes, bien que Fox y ait généralement eu un meilleur bilan que ses frères de diffusion. Comme NBC, la présentation de Fox a également souligné la valeur de la programmation en direct et d’événements, y compris la NFL, la MLB, NASCAR, «The Masked Singer» et la WWE.

«Nous croyons à la diffusion et à la publicité», a déclaré Charlie Collier, directeur de l’exploitation de Fox Entertainment, qui a présidé une présentation qui comprenait de nombreuses fouilles sur la précipitation des concurrents pour placer le contenu derrière les murs de paiement en streaming. Debout devant un mur vidéo qui présentait de nombreux succès de Fox d’antan («Ally McBeal», «Malcom in the Middle» et «In Living Colour»), Collier a présenté un programme d’automne qui comprendra trois nouveaux drames, dont la danse exaltante série de concours «The Big Leap», avec Scott Foley et Simone Recasner, et l’adaptation de Lee Daniels et Karen Gist de «Our Kind of People» de Lawrence Otis Graham, sur la communauté noire de Martha’s Vineyard’s Oak Bluffs.

C’était une présentation qui tentait très clairement de mettre le feu du contenu en streaming qui s’est accéléré pendant la pandémie – et a vu ce qui pourrait être une autre fusion géante avec la nouvelle d’un partenariat imminent entre WarnerMedia et Discovery (et leurs services de streaming respectifs, HBO Max et Discovery. Plus) – dans une certaine perspective de la vieille école.

A déclaré Collier: “Amener les téléspectateurs à syntoniser la même chose, en même temps, c’est magique.”