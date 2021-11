NBL 2021 – 14 novembre : A quelle heure commence-t-il ?

Univision Aujourd’hui, nous rencontrerons les quatre finalistes de Nuestra Belleza Latina 2021.

Aujourd’hui, Univision diffusera un nouveau gala de Notre Beauté Latine 2021. La diffusion débutera sur le réseau de télévision à 20 h 00, heure de l’Est.

Contrairement aux galas précédents, « Le défi de la reine » Cette semaine consistera en deux tests de talent présentés par deux des reines les plus aimées de l’histoire de NBL, le mexicain Alejandra Espinoza, et le dominicain Clarissa molina.

Il ne reste qu’un gala pour l’un des six demi-finalistes de Notre Beauté Latine 2021 peut réaliser votre rêve d’être la prochaine star de la télévision Univision, mais pour y parvenir, il faut surmonter les deux « Les défis de la reine » et une épreuve décisive avec les stars légendaires Don Francisco et Charytin Goyco.

Dans l’émission de ce dimanche 14 novembre, deux des six demi-finalistes de LNB 2021 ils diront certainement au revoir à la concurrence. Les quatre concurrents restants deviendront officiellement les quatre derniers de la douzième saison de l’émission de téléréalité Univision.

Les invités musicaux de cette semaine seront les légendaires bande MS de la musique régionale mexicaine, la star de la musique urbaine Lunay, la sensation de la musique latine Natti Natacha et la fille en or Pauline Rubio.

Que se passera-t-il dans les deux « Retos de la Reina » de la grande demi-finale de Nuestra Belleza Latina 2021 ?

Dans le premier défi de la nuit, présenté par Alejandra Espinoza (NBL 2007), les candidats auront la chance de prouver qu’ils sont prêts pour les heures de grande écoute en organisant certaines des émissions préférées du public sur Univision.

Pour sa part, Clarissa molina (NBL 2016), demandera aux candidats de se faire passer pour une superstar de la musique dans un défi de doublage. Les concurrents de NBL apparaîtra sur scène transformé en :

Raishmar Carrillo – JLO



Fabien de la Concepción – Gloria Trevi



Jaky Magaña – Jenni Rivera



Sirey Moran – KAROL G



Sérum Genesis – Beyoncé



Lupita Valera – Thalía

Les choses vont se tendre à nouveau sur la scène de Notre Beauté Latine 2021 lorsque les quatre concurrents sont annoncés qu’ils se qualifieront pour la finale. Ensuite, les finalistes reviendront pour un défi décisif en tant qu’intervieweurs ou animateurs aux côtés des présentateurs populaires. Don Francisco et Charytin Goyco.

Après le gala de la demi-finale, le public aura 24 heures pour voter pour la participante dont il souhaite devenir la prochaine reine de Notre beauté latine et nouveau visage de la programmation Univision.

Ce qu’il faut savoir sur le septième gala de Nuestra Belleza Latina 2021 :

JOUR DE TRANSMISSION : dimanche 14 novembre 2021

HEURE DE TRANSMISSION: 20h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision de langue espagnole.

QUI PRÉSENTE LA TRANSMISSION : Alejandra Espinoza, gagnante de la première saison de Nuestra Belleza Latina, diffusée par Univision en 2007.

INVITÉS SPÉCIAUX DU SEPTIÈME GALA : Don Francisco, Clarissa Molina et Charytín Goyco.

INVITÉS MUSICALES : Banda MS, Paulina Rubio, Lunay et Natti Natasha.

QUE SE PASSE-T-IL DANS CE SEPTIÈME GALA : Les candidats seront soumis à deux « Retos de la Reina » pour tester s’ils sont vraiment soumis pour faire partie des programmes de télévision d’Univision. De plus, Don Francisco et Charytín Goyco participeront à un défi décisif avec les finalistes du concours.

COMBIEN DE SEMI-FINALISTES SERONT ÉLIMINÉS : Deux des six demi-finalistes seront exclus de la compétition, les quatre participants restants feront automatiquement partie de la grande finale de la NBL 2021.