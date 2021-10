NBL 2021 – 24 octobre : à quelle heure commence-t-il ?

Univision Le quatrième gala de la NBL 2021 rendra hommage aux femmes.

Aujourd’hui, Univision diffusera un nouveau gala de Notre Beauté Latine 2021. La diffusion débutera sur le réseau de télévision à 20 h 00, heure de l’Est.

Du gala de ce soir, LNB 2021 il aura un format de seulement deux heures de transmission en Univision. Auparavant, l’émission de téléréalité a duré deux heures et demie sur la programmation du dimanche du réseau.

Comme annoncé la semaine dernière, tous les participants risquent d’être éliminés, et le public décidera par son vote quels seront les trois candidats condamnés. Ensuite, les concurrents pourront sauver un de leurs compagnons, et les membres du jury, Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Jomari Goyso et Adal Ramones, ils en sauveront un autre. Le concurrent restant sera éliminé.

Les artistes invités de la soirée sont la sensation latine Allié Brooke, star du reggaeton Justin Quiles et le légendaire Banda El Recodo de la musique régionale mexicaine.

Gabriel Coronel introduira toute l’action pendant que les concurrents se préparent pour le Défi de la Reine, et l’hôtesse du Manoir NBL, Amara La Negra, présentera une autre confrontation pour le confort dans le luxueux manoir.

En quoi consistera le Queen’s Challenge lors du quatrième gala de la NBL 2021 ?

Alejandra Espinoza, Aleyda Ortiz et Pamela Silva Ils aviseront les concurrents du Challenge de la Reine de cette quatrième semaine de transmission de Nuestra Belleza Latina 2021.

Un défilé difficile emmènera les concurrents de Nuestra Belleza Latina à voyager dans le temps dans le cadre du Défi de la Reine de Aleyda Ortiz (LNB 2014).

Comme cela s’est produit lors des galas précédents, la tâche aura une tournure supplémentaire, puisque les candidats devront lire sur le prompteur, au cours de leur tournée, les réalisations historiques des femmes.

Le présentateur de « Primer Impacto » Pamela Silva Il apprendra aux finalistes comment présenter l’actualité comme des professionnels, d’où chercher à quel ton utiliser. L’hôte NBL Alejandra Espinoza et Aleyda Ortiz ils conseilleront les finalistes sur la façon de marcher gracieusement sur la piste.

Ce qu’il faut savoir sur le quatrième gala de Nuestra Belleza Latina 2021 :

JOUR DE TRANSMISSION : dimanche 24 octobre 2021

HEURE DE TRANSMISSION: 20h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision de langue espagnole.

QUI PRÉSENTE LA TRANSMISSION : Alejandra Espinoza, vainqueur de la première saison de Nuestra Belleza Latina.

INVITÉS SPÉCIAUX DU QUATRIÈME GALA : Pamela Silva et Aleyda Ortiz.

INVITÉS MUSICALES : Justin Quiles, Ally Brooke et Banda El Recodo.

QUE SE PASSE-T-IL DANS CE QUATRIÈME GALA : Les neuf finalistes défileront dans un spectacle qui fera l’éloge des réalisations des femmes, mais tout ne sera pas rose ; elles doivent lire le téléprompteur en défilant comme toutes les reines.

COMBIEN DE FINALISTES SERONT ÉLIMINÉS : Comme lors du troisième gala de la NBL 2021, l’une des neuf candidates fera ses adieux à ses collègues et téléspectateurs après avoir clôturé le gala ce dimanche 24 octobre.

Seuls huit candidats continueront à participer au concours dans le but de devenir le successeur de Migbelis Castellanos.