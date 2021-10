NBL 2021 – 3 octobre : à quelle heure commence-t-il ?

Univision Tout ce que vous devez savoir sur le premier gala de Nuestra Belleza Latina 2021.

Aujourd’hui, Univision diffusera officiellement le premier gala de Nuestra Belleza Latina 2021. La diffusion commencera via le réseau de télévision à 20 h 00 HE.

Au cours de ce dimanche 26 septembre dernier, Univision a diffusé la grande première de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina. Comme les années précédentes, l’émission de téléréalité a battu des records d’audience aux heures du soir des « Dimanches en famille » de la programmation du réseau de télévision.

Lors de l’émission de ce soir, seuls dix des vingt présélectionnés obtiendront un poste dans la Mansión de la Belleza, un immeuble de la ville de Miami où ils vivront pendant le temps qu’ils participeront au concours télévisé Univision.

Au cours de cette nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina, Univision est à la recherche d’un talent à la beauté intégrale qui représente la diversité des femmes hispanophones qui font la vie aux États-Unis.

Le jury de la douzième saison de la téléréalité est composé de personnalités telles que Giselle Blondet, Jomari Goyso, Daniella Álvarez et Adal Ramones.

La gagnante de la première édition de Nuestra Belleza Latina, la mexicaine Alejandra Espinoza, est l’animatrice principale de cette nouvelle saison de l’une des productions les plus regardées de la programmation d’Univision.

La nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina est diffusée tous les dimanches sur Univision à partir de 20 h 00 HE.

Tout ce que vous devez savoir sur le premier gala de Nuestra Belleza Latina 2021 :

JOUR DE PREMIÈRE : dimanche 3 octobre 2021

HEURE DE TRANSMISSION: 20h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision hispanophone.

INVITÉS SPÉCIAUX DU PREMIER GALA : Les personnalités d’Univision La Bronca (animateur de “El Free-Guey Show” d’Uforia), Carlitos “El Productor” (“El Gordo y la Flaca), Migbelis Castellanos (reporter numérique pour NBL et” Enamorándonos “), Tony Dandrades ( First Impact) et Chef Yisus (Wake up America).

INVITÉ MUSICAL : Alejandra Guzmán, la reine du rock en espagnol, présentera la première mondiale de son dernier single, « Quiero Más De Ti » et « Eternamente Bella », dans un numéro musical dans lequel tous les candidats danseront.

CE QUI SE PASSE DANS CE PREMIER GALA : Pour faire partie des participants officiels de Nuestra Belleza Latina 2021, les 20 présélectionnés devront faire face à un test devant le jury pour pouvoir remporter le très convoité pass au Mansion of Beauty.

COMBIEN DE CANDIDATS ENTRERONT DANS LA MAISON DE BEAUTÉ : Seuls dix participants pourront devenir les candidats officiels de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina. L’un d’eux sera le successeur de Migbelis Castellanos et fera partie d’Univision en tant que l’un des visages les plus frais de la programmation du réseau de télévision.

QUI SÉLECTIONNERA LES DIX PARTICIPANTS DE LA NBL 2021 : Les candidats à l’émission de téléréalité seront sélectionnés par le jury de qualification, composé de Giselle Blondet, star de longue date d’Univision ; Jomari Goyso, personnalité d’Univision et animateur de « Sal y Pimienta » ; et à ses débuts dans la série, Daniella Álvarez, animatrice de télévision et mannequin ; et Adal Ramones, animateur de télévision et comédien.