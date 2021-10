NBL 2021 – 31 octobre : à quelle heure commence-t-il ?

Univision Le cinquième gala de Nuestra Belleza Latina 2021 sera riche en émotions pour les huit finalistes du concours.

Aujourd’hui, Univision diffusera un nouveau gala de Notre Beauté Latine 2021. La diffusion débutera sur le réseau de télévision à 21h00, heure de l’Est.

Lors du gala de ce dimanche 31 octobre, les huit finalistes de LNB 2021 Ils feront face à un défi d’improvisation plein de surprises et de retrouvailles familiales pleines d’émotion.

Migbelis Castellanos reviendra cette semaine au stade de Notre beauté latine accompagner les participants pendant « Le défi de la reine », et Adal Ramones donnera une master class afin que les huit filles aient un meilleur développement dans le reste de la compétition.

Comme lors du gala du dimanche 24 octobre dernier, tous les participants risquent d’être éliminés, et le public décidera par son vote quels seront les trois candidats condamnés. Ensuite, les concurrents pourront sauver un de leurs compagnons, et les membres du jury, Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Jomari Goyso et Adal Ramones, ils en sauveront un autre. Le concurrent restant sera éliminé.

Pour la première fois dans la douzième saison de Notre beauté latine, le public pourra voir la réaction des participants lorsqu’ils liront des commentaires sur les réseaux sociaux à leur sujet lors d’une activité spéciale avec l’hôte du manoir Amara La Negra, le correspondant de « Sal y Pimienta » david salomon et l’hôte principal de NBL Alejandra Espinoza.

Le gala de cette semaine comprendra des performances musicales de Sébastien Yatra, un artiste nominé aux Latin GRAMMY®, qui lancera le spectacle avec un medley de deux de ses tubes ; le chanteur populaire Image de balise Carlos Rivera, hôte des Latin GRAMMY® Awards de cette année, et l’artiste Beatriz Luengo, qui a été nominé deux fois pour un Latin GRAMMY.

En quoi consistera « El Reto de la Reina » lors du cinquième gala de la NBL 2021 ?

Cette semaine, les huit finalistes de Notre beauté latine Ils feront face à un nouveau défi qui mettra leurs compétences en communication à l’épreuve après avoir assisté à une masterclass d’improvisation par Adal Ramones, juge du concours.

Migbelis Castellanos (NBL 2018) sera en charge de « Défi de la Reine » cette semaine et il mettra sa nouvelle capacité à improviser à l’épreuve dans un défi plein de surprises. Gabriel Coronel, l’animatrice des coulisses, fera également partie de ce segment divertissant.

Ce qu’il faut savoir sur le cinquième gala de Nuestra Belleza Latina 2021 :

JOUR DE TRANSMISSION : dimanche 31 octobre 2021

HEURE DE TRANSMISSION: 21h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision de langue espagnole.

QUI PRÉSENTE LA TRANSMISSION : Alejandra Espinoza, gagnante de la première saison de Nuestra Belleza Latina, diffusée par Univision en 2007.

INVITÉS SPÉCIAUX DU CINQUIÈME GALA : Migbelis Castellanos et Gabriel Coronel, talents d’Univision.

INVITÉS MUSICALES : Sebastián Yatra, Carlos Rivera et Beatriz Luengo.

QUE SE PASSE-T-IL DANS CE CINQUIÈME GALA : Les huit finalistes devront présenter une épreuve d’improvisation devant le jury strict du concours.

Chacun des participants sera évalué par les juges, mais seulement sept d’entre eux obtiendront un laissez-passer pour la phase suivante de la compétition.

COMBIEN DE FINALISTES SERONT ÉLIMINÉS : L’un des huit finalistes sera retiré de la compétition télévisée après avoir conclu le gala ce dimanche 31 octobre.