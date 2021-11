NBL 2021 – 7 novembre : à quelle heure commence-t-il ?

Univision Lors du sixième gala de Nuestra Belleza Latina 2021, les téléspectateurs connaîtront les noms des candidats qui feront partie de la demi-finale du concours.

Aujourd’hui, Univision diffusera un nouveau gala de Notre Beauté Latine 2021. La diffusion débutera sur le réseau de télévision à 20 h 00, heure de l’Est.

« Le défi de la reine » cette semaine est présentée par Marisela De Montecristo, vainqueur de Notre beauté latine en 2013.

Lors du gala de ce dimanche 7 novembre, les sept candidats restants de LNB 2021 Ils participeront à un défi de danse en compagnie de grands galants de l’industrie du divertissement en espagnol.

Comme lors des galas précédents, tous les participants risquent d’être éliminés, et le public décidera par son vote quels seront les trois candidats condamnés. Ensuite, les concurrents pourront sauver un de leurs compagnons, et les membres du jury, Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Jomari Goyso et Adal Ramones, ils en sauveront un autre. Le concurrent restant sera éliminé.

Les numéros musicaux du sixième gala de Notre Beauté Latine 2021 sera en charge du chanteur colombien Carlos Vives, et de la « Reine Grupera », le chanteur mexicain Ana Barbara.

Qui sont les galants qui accompagneront les participants au défi de danse ?

Les sept aspirants LNB 2021 ils seront accompagnés de grands galants lors de leurs défis de danse sur la scène du prestigieux concours Univision.

Les numéros de danse incluront les genres de bachata, salsa, tango, musique contemporaine, mexicaine régionale et urbaine.

Les célébrités qui danseront avec les candidats sont :

L’acteur Juan Vidal dansera avec Fabién Laurencio de la Concepción. Gabriel Coronel, l’animateur des coulisses de « Nuestra Belleza Latina », dansera avec Lupita Valero. Le chef Yisus de « Despierta América » dansera avec Génesis Suero. Roberto Hernández de « Enamorándonos » dansera avec Clauvid Dály. Le créateur de contenu Marko dansera avec Raishmar Carrillo. Le danseur et chorégraphe Toni Costa dansera avec Sirey Morán. Juan Carlos, chorégraphe de « Mira Quien Baila », dansera avec Jaky Magaña.

Daniella Álvarez jouera dans un moment d’émotion avec les participants de NBL 2021

Dans un segment émotionnel avec Daniella Alvarez, membre du jury de LNB 2021, les candidats participeront à un exercice de réflexion où ils partageront des détails inédits de leur vie.

Malgré son jeune âge, Allvarez est l’un des juges les plus critiques de la douzième saison de Notre beauté latine. C’est la première fois que la reine de beauté fait partie d’une production télévisée d’Univision.

Ce qu’il faut savoir sur le sixième gala de Nuestra Belleza Latina 2021 :

JOUR DE TRANSMISSION : dimanche 7 novembre 2021

HEURE DE TRANSMISSION: 20h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision hispanophone.

QUI PRÉSENTE LA TRANSMISSION : Alejandra Espinoza, gagnante de la première saison de Nuestra Belleza Latina, diffusée par Univision en 2007.

INVITÉS SPÉCIAUX DU SIXIÈME GALA : Gabriel Coronel, Toni Costa, Roberto Hernández, Marko, Juan Carlos Nicot, Juan Vidal et le chef Yisus.

INVITÉS MUSICALES : Carlos Vives et Ana Barbara.

QUE SE PASSE-T-IL DANS CE SIXIÈME GALA : Les sept finalistes devront danser sur le parquet de la NBL 2021 pour convaincre les juges de remporter un laissez-passer pour la phase suivante de la compétition.

COMBIEN DE FINALISTES SERONT ÉLIMINÉS : L’un des sept participants sera retiré de la compétition télévisée après avoir conclu le gala ce dimanche 7 novembre.