NBL 2021 : Des invités célèbres au septième gala

Univision Don Francisco et Charytín Goyco font partie des invités spéciaux de la grande demi-finale de Nuestra Belleza Latina 2021.

Le septième gala de Notre Beauté Latine 2021 aura la participation spéciale de grandes stars de l’industrie de la télévision en espagnol. Dans le gala passionnant de la demi-finale, les six finalistes vivront de grands moments sur la scène de la compétition qui recherche de nouveaux talents d’Univision.

La soirée mémorable comprendra deux « Les défis de la reine », un responsable de Alejandra Espinoza et un autre présenté par Clarissa molina, tous deux vainqueurs de deux des saisons les plus réussies de Notre beauté latine.

Il ne reste plus qu’un gala pour l’un des six demi-finalistes de LNB 2021 Réaliser son rêve d’être la prochaine star de la télévision d’Univision, mais pour y parvenir, les candidats doivent surmonter les deux défis de la semaine et une épreuve décisive avec les stars légendaires de la télévision. Don Francisco et Charytin Goyco.

Dans le premier défi du septième gala de la NBL 2021, présenté par Alejandra Espinoza (NBL 2007), l’hôte principal de l’émission de téléréalité, les candidats auront l’opportunité de prouver qu’ils sont prêts pour les heures de grande écoute en organisant certaines des émissions préférées du public sur Univision.

Dans le deuxième défi de la nuit, Clarissa molina (NBL 2016), hôte des coulisses de la 22e édition des Latin GRAMMY® Awards, demandera aux candidats de se faire passer pour une superstar de la musique dans un défi de doublage. Les candidats de la NBL se produiront sur scène transformés en :

Raishmar Carrillo – JLO

Fabien de la Concepción – Gloria Trevi

Jaky Magaña – Jenni Rivera

Sirey Moran – KAROL G

Sérum Genesis – Beyoncé

Lupita Valera – Thalía

L’hôte des coulisses Gabriel Coronel et l’hôte du manoir Amara La Negra Ils participeront au segment divertissant en tant que disc-jockeys.

Les choses vont se tendre à nouveau sur la scène de Notre Beauté Latine 2021 lorsque les quatre concurrents sont annoncés qu’ils se qualifieront pour la finale. Ensuite, les finalistes reviendront pour un Défi décisif en tant qu’intervieweurs ou hôtes aux côtés des présentateurs populaires. Don Francisco et Charytin Goyco.

Après le gala de la demi-finale, le public aura 24 heures pour voter pour le participant qu’il souhaite devenir le prochaine reine de la NBL.

Les invités musicaux de cette semaine seront les légendaires bande MS de la musique régionale mexicaine, la star de la musique urbaine Lunay, la sensation de la musique latine Natti Natacha et la fille en or Pauline Rubio.

Tout ce que vous devez savoir sur le septième gala de Nuestra Belleza Latina 2021 :

DATE DE TRANSMISSION : dimanche 14 novembre 2021

HEURE DE TRANSMISSION : 20h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision de langue espagnole.

ANIMATEUR PRINCIPAL DE L’ÉMISSION DE RÉALITÉ : Alejandra Espinoza, lauréate de la première édition de Nuestra Belleza Latina, diffusée par Univision en 2007.

REINE DE NOTRE INVITÉE DE BEAUTÉ LATINE POUR LE GALA DE CE DIMANCHE : Clarissa Molina, gagnante de Nuestra Belleza Latina dans la saison de l’année 2016.

TALENTS QUI FERONT PARTIE DE LA GRANDE SEMI-FINALE DE LA NBL 2021 : Don Francisco et Charytin Goyco.

QUI SERA EN CHARGE DES SPECTACLES MUSICAUX DE LA DEMI-FINALE NBL 2021 : Les artistes invités de la soirée sont Banda MS, Paulina Rubio, Natti Natasha et Lunay.

JUGES DU CONCOURS : Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Jomari Goyso et Adal Ramones.

COMBIEN DE SEMI-FINALISTES SERONT ÉLIMINÉS DANS CE SEPTIÈME GALA DE LA NBL 2021 : Deux demi-finalistes seront les derniers éliminés de la NBL 2021, le reste des candidats fera officiellement partie de la grande finale de la douzième saison de la téléréalité.