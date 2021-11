NBL 2021 : Génesis Suero et sa mère se retrouvent

Univision Génesis Suero et sa mère se retrouvent sur la scène de Nuestra Belleza Latina 2021.

Génesis Suero a joué dans une réunion émouvante avec sa mère lors du sixième gala de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina.

La jeune dominicaine ne s’attendait pas à ce que la production NBL la surprenne avec l’apparition de sa mère bien-aimée après son défi de la semaine lors du sixième gala de la téléréalité.

Avant de retrouver sa mère, la demi-finaliste de la NBL 2021 a participé à une activité avec Daniella Álvarez, membre du jury, qui rendait visite aux participants au « Mansion of Beauty ».

Dans l’activité, Génesis Suero a raconté avoir grandi dans une humble ville du sud de la République dominicaine, un endroit où elle a vécu les moments les plus difficiles de son enfance après la séparation de ses parents, qui a causé la noyade de sa mère dans l’alcoolisme. suite à une profonde dépression.

« Ma mère et mon père ont divorcé. Ma mère a eu des années très dures, où elle est tombée dans la dépression et cette dépression l’a fait tomber dans l’alcool », a avoué Suero, évoquant à quel point il était difficile pour elle de se séparer de ses parents.

«Je me souviens que ma mère et mon père se sont battus pour moi au tribunal. Elle n’était pas dans ma vie lorsque j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires ou lorsque j’ai subi une intervention chirurgicale pour une appendicite. Je voulais avoir ma mère, je sentais que la vie était injuste envers moi parce qu’elle ne me donnait pas une mère qui était à côté de moi. J’ai passé huit ans sans voir ma mère et je me suis concentré à l’aider et à comprendre pourquoi ma mère faisait cela », a souligné le modèle dominicain, soulignant à quel point son enfance a été difficile sans avoir sa mère avec elle.

Al abordar el tema de su madre sobre el escenario de Nuestra Belleza Latina 2021, la dominicana residenciada en Nueva York se desbordó en llanto y fue consolada por Alejandra Espinoza, quien le aplaudió su valentía por revelar todo lo vivido tras la separación de sus padres durante son enfance.

« Tu es une guerrière, comme je l’ai déjà mentionné, tu n’as pas abandonné, tu t’es battu pour ta mère, tu l’as aidée et soutenue. Il est vrai que ta mère n’était pas dans beaucoup de moments importants de ta vie, mais elle te soutient à Nuestra Belleza Latina, elle te soutient tellement qu’elle est ici. Nous allons accueillir ta mère », ont été les mots émus d’Espinoza avant de présenter la mère de Génesis Suero sur la scène du sixième gala de la NBL 2021.

« Je t’aime ma reine. Pardonne-moi pour tous ces moments difficiles que je t’ai fait traverser. Je te demande beaucoup pardon, mon amour. Pardonne-moi, ma reine », étaient les mots de Doña Agustina alors qu’elle pleurait inconsolable avec sa fille lors des retrouvailles émotionnelles qui ont suscité des émotions sans fin, à la fois dans les talents de Nuestra Belleza Latina et dans le reste des demi-finalistes de la douzième saison.

Suero a avoué à Alejandra Espinoza qu’elle avait travaillé très dur pour aider sa mère à se remettre de l’alcoolisme et de cette façon, l’amener aux États-Unis pour vivre avec elle après plusieurs années de séparation à la suite de l’expérience douce-amère dans laquelle ils ont tous deux vécu. tournant dans leur vie.

« La priorité de ma vie était d’aider ma mère et de l’amener aux États-Unis. Si je n’aidais pas ma mère, je sentais que la vie n’allait pas me récompenser, et c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui. Je sais que Dieu m’a donné cela parce que j’ai tout donné pour ma mère et je suis très reconnaissant qu’ils m’aient apporté ma mère », a déclaré la dominicaine les larmes aux yeux pour remercier la production NBL pour l’agréable surprise.