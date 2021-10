NBL 2021 : Génesis Suero et Yelus Ballestas se battent

Univision Génesis Suero et Yelus Ballestas ont discuté au milieu de l’émission de Nuestra Belleza Latina 2021.

Génesis Suero et Yelus Ballestas, deux des neuf finalistes de Nuestra Belleza Latina 2021, sont plongés dans une grande polémique pour un commentaire qui a suscité l’indignation des téléspectateurs.

Au milieu d’un défi de résistance physique, Ballestas a choisi d’appeler Suero « Geneso », ceci pour faire référence à son ton de voix épais.

Après la diffusion des images de l’impasse, la participante d’origine vénézuélienne a présenté ses excuses à son partenaire d’origine dominicaine.

« Ce que j’ai fait me semble très mauvais, mais je ne sais pas si vous voyez mon rire là, ce n’est pas un rire diabolique. Ce que je t’ai dit est très faux, je me suis excusé et tu m’as dit que ça n’avait pas d’importance, que tu n’avais pas arrêté ça ; mais il me semble pire que vous attendiez que les caméras arrivent pour faire ça », a déclaré Yelus Ballestas, faisant référence au drame supposé que Génesis Suero a monté devant les caméras de la téléréalité.

Ballestas a poursuivi en mentionnant : « Quoi qu’il en soit, je m’excuse encore. Cela ne se reproduira plus, ni avec vous ni avec personne. Seuls les gens qui me connaissent savent que je peux faire ce genre de blague avec les gens. »

Devant les déclarations de la Vénézuélienne, Suero a réfuté : « Je respecte son point de vue qu’elle pense que c’est à ce moment-là que les caméras sont apparues et comme elle a présenté des excuses, j’ai eu un cœur sain cette douleur (…) Elle a demandé pardon et les eaux . De mon côté, j’ai la paix et c’est fini ».

« J’ai été surpris quand ils m’ont appelé ‘Geneso’. Mais maintenant c’est fini. Ping pung pang », a déclaré le participant dominicain pour conclure la polémique avec Yelus Ballestas.

Les réactions des téléspectateurs n’ont pas attendu sur la plateforme YouTube : « S’excuser n’efface pas ses mauvaises actions, chaque action a une réaction, si cette Yelus a eu le courage de se moquer de Genesis en public, alors qu’elle ait le courage d’affronter les conséquences en public, c’est aussi simple que cela. Comme elle a voulu humilier Génesis et ne pas l’exposer »,« C’est typique du Venezuela, humilier les autres »,« Ils accordent beaucoup d’importance à deux femmes combattantes et mal éduquées. Ce programme sans Osmel Sousa a perdu beaucoup de glamour et d’impact ».

Yelus Ballestas a été surpris par la réaction de Génesis Suero au troisième gala de Nuestra Belleza Latina 2021

Dans une vidéo dans les coulisses du troisième gala de la NBL 2021, Ballestas a expliqué en détail tout ce qui s’est passé avec Génesis Suero : « Ça ne me dérange pas qu’elle soit bouleversée par ce que je lui ai dit, je me suis excusé pour ça. Cela me dérange seulement qu’il dise que tout va bien et du coup, la surprise apparaît sur les caméras ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle s’était excusée auprès de Suero avant que les images de ce qui s’était passé ne soient exposées au gala du dimanche 17 octobre, la Vénézuélienne a répondu qu’elle l’avait effectivement fait : « Totalement, elle m’a dit que tout allait bien. J’ai été surpris par la réaction.

« Je ne sais pas pourquoi elle était contrariée. Celui qui devrait être contrarié, c’est moi, car il m’a intimidé à cause de ma voix. Alors je ne comprends pas… Le pardon a déjà été demandé et tout est en paix avec moi », a déclaré Génesis Suero en écoutant les déclarations de son partenaire devant les caméras de l’équipe des réseaux sociaux NBL 2021.

Genesis Serum a fondu en larmes

Dans un aveu révélateur devant les caméras de NBL 2021, Génesis Suero a fondu en larmes en se souvenant qu’elle a été victime de harcèlement à plus d’une reprise en raison de son ton de voix, une situation douloureuse qui l’a accompagnée même pendant son temps dans l’émission de télé-réalité.

« J’ai toujours été critiqué pour ma voix, j’ai toujours eu ce dilemme avec ma voix », a déclaré Suero les larmes aux yeux.

Concernant les moqueries de ses collègues de Nuestra Belleza Latina, la femme dominicaine a souligné : « Je ne comprends pas pourquoi vous me faites cela. Oui, je suis amusant et spontané, mais je n’y suis pas habitué. Est-ce qu’ils essaient de tuer mon personnage ou quoi ?