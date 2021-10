NBL 2021 : Qui est le dixième candidat de la téléréalité ?

Univision Fabién Laurencio de la Concepción est le dixième candidat de Nuestra Belleza Latina 2021.

Lors du gala de ce dimanche 10 octobre, Fabién Laurencio de la Concepción a été sélectionné comme le dixième candidat de Notre Beauté Latine 2021.

De la Concepción a réussi à remporter la dernière clé du Mansión de la Belleza, ce qui lui permet de continuer dans la compétition dans le but de devenir le successeur de Migbelis Castellanos, actuelle reine de la NBL.

Contrairement au reste des candidats élus par le jury, la jeune femme d’origine cubaine a été sauvée par le public hispanophone qui a voté en sa faveur lors du premier tour éliminatoire du concours.

À travers les larmes, Fabién Laurencio de la Concepción a remercié les téléspectateurs de lui avoir permis de continuer dans la compétition et a souligné qu’elle se donnerait à cent pour cent pour devenir la nouvelle reine d’origine cubaine dans l’histoire de Nuestra Belleza Latina.

Les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas attendu la sélection de la participante d’origine cubaine : « Beaucoup de félicitations », « C’est ma préférée », « Félicitations ma belle cubaine », « Elle l’a mérité, Cuba force », « Cuba toujours en train de prouver que c’est le meilleur », « Très naturel et authentique ».

Les détracteurs n’étaient pas exempts de réagir à la sélection de La Concepción : « La crédibilité a déjà été perdue », « Zéro charisme la femme cubaine », « Bien sûr, Cuba gagne car c’est à Miami et ici au Venezuela on ne peut pas voter pour la nôtre », « Mauvaise décision », « Le plus voté était le Vénézuélien et c’était inutile. »

Qui est Fabien Laurencio de la Concepción ?

Fabién Laurencio de la Concepción, un Cubain de 27 ans, est assistant dentaire et réside dans la ville de Houston au Texas.

A travers son profil sur Instagram, la jeune femme a remercié tous ses fans pour le soutien qu’ils lui ont apporté dans Nuestra Belleza Latina 2021 : « Merci à tous pour votre amour et votre immense soutien. Voici mon Cuba du premier jour à la fin. Je vous aime de tout mon cœur ».

Dans une vidéo promotionnelle pour NBL, De la Concepción a donné un message encourageant à propos de sa participation à la compétition : « C’est ma première fois devant une caméra et c’est ma première fois dans un tel environnement. Je vais juste être moi et je vais représenter ce que je suis. Je viens représenter mon quartier, je viens représenter mes amis, mon pays… J’aimerais que ce soit l’image qu’ils se font de moi. Je crois que c’est au tour de Cuba de remporter la couronne de Nuestra Belleza Latina ».

Fabién Laurencio de la Concepción a dédié sa participation à Nuestra Belleza Latina 2021 à tous ses proches, qui résident actuellement dans son Cuba natal.

La candidate de 27 ans s’est dite fière de pouvoir représenter le peuple cubain dans un concours télévisé aussi important que Nuestra Belleza Latina.

