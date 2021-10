NBL 2021 : Qui sont les dix candidats ?

Univision Rencontrez les candidats officiels de Nuestra Belleza Latina 2021.

Dans un gala rempli de nombreuses émotions, le jury de Nuestra Belleza Latina a sélectionné les participants qui sont officiellement devenus candidats à la douzième saison de l’émission de téléréalité.

Après avoir été soumises à une série de défis, seules neuf femmes talentueuses ont réussi à convaincre les juges lors de l’émission ce dimanche 3 octobre de remporter une clé du Manoir de la Beauté.

Fabién Laurencio de la Concepción et Dhanna Barnique sont les deux participantes qui s’affrontent pour la dernière passe au groupe des candidats de la NBL 2021. Cependant, le nom de l’heureux élu sera annoncé lors du prochain gala de la téléréalité.

Lupita Valero a remporté une clé pour faire partie des dix candidats de NBL 2021 après avoir surpris les juges avec une publicité télévisée originale et amusante d’une chaise polyvalente qu’elle a promue avec la participation spéciale de Carlitos “El Productor” de l’émission ‘El Gordo y la Flaca ‘de Univision.

«Je me sens super reconnaissant parce que j’ai travaillé pour ce moment. J’ai beaucoup préparé et encore une fois, j’arrive au manoir ici à Nuestra Belleza Latina. Je ne l’ai jamais imaginé. Le Mexique est présent avec Lupita Valero », a affirmé le participant.

Valero a 26 ans, est d’origine mexicaine et réside actuellement dans l’état de Guerrero au Mexique.

Raishmar Carrillo a rejoint le groupe des candidats NBL 2021 en volant la vedette avec le défi d’une émission numérique inspirée d’un segment de la beauté avec des recommandations pour les soins de la peau.

“Je suis très reconnaissant. Je l’ai rêvé, mais on doute toujours. Comme je l’ai dit : ‘Quand le monde vous jette mille doutes, souvenez-vous que douter de vous n’en crée qu’un de plus’, a déclaré la participante au bord des larmes pour son émotion.

Carrillo a 25 ans, est d’origine portoricaine et réside actuellement dans la ville de San Juan à Porto Rico.

Yelus Ballestas a été sélectionnée comme nouveau membre de la Mansión de la Belleza en montrant ses talents de voix off dans un segment radio, où elle était accompagnée du célèbre présentateur La Bronca.

«Je ne pensais vraiment pas qu’ils allaient me nommer, je n’ai pas si bien réussi le défi. Bien que je pensais avoir fait un excellent travail, je n’ai pas si bien réussi le défi. J’ai été surpris par la décision et j’ai dit que j’allais me donner à cent pour cent », a déclaré le participant.