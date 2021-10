NBL 2021 : Rencontrez les invités du premier gala

in

Univision Rencontrez les célébrités qui feront partie du premier gala de Nuestra Belleza Latina 2021.

Le premier gala de Nuestra Belleza Latina 2021 s’annonce plein de belles surprises et d’émotions, tant pour les participants que pour le jury de l’émission de téléréalité.

Ce dimanche, le public découvrira le résultat du vote et qui sont les candidats qui feront partie du premier gala. Pour obtenir l’un des dix postes du NBL Mansion, les 20 candidats doivent remporter un défi qui mettra à l’épreuve leurs talents de communicateurs.

La première de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina 2021 a présenté un groupe diversifié de femmes, qui ont partagé leurs histoires choquantes avec les membres du jury pendant le processus d’audition. Sélectionnés parmi plus de 6 000 participants, les candidats NBL ont des racines diverses et représentent différents pays d’Amérique latine.

Rencontrez les célébrités qui participeront au premier gala de Nuestra Belleza Latina 2021

Univision a annoncé une liste exceptionnelle de personnalités qui participeront à des segments spéciaux lors de la diffusion de deux heures du deuxième épisode de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina.

Les personnalités d’Univision La Bronca (animateur de “El Free-Guey Show” d’Uforia), Carlitos “El Productor” (“El Gordo y la Flaca), Migbelis Castellanos (reporter numérique pour NBL et” Enamorándonos “), Tony Dandrades ( Primer Impacto) et Chef Yisus (Wake Up America) participeront à ce défi difficile mais amusant.

En première partie, Alejandra Guzmán, la reine du rock en espagnol, présentera la première mondiale de son plus récent single, « Quiero Más De Ti » et « Eternamente Bella », dans un numéro musical dans lequel tous les candidats danseront.

Le jury, composé de Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Jomari Goyso et Adal Ramones, choisira les gagnants du défi, et le public aura également la possibilité de s’exprimer et de voter dans la décision. Amara La Negra, l’hôte du Mansion, conduira les candidats choisis dans sa nouvelle résidence, le NBL Mansion.

Quel était le niveau d’audience de la première de Nuestra Belleza Latina ?

Giselle Blondet, Adal Ramones, Daniella Álvarez et Jomari sont les juges de Nuestra Belleza Latina Quatre célébrités avec une vaste expérience et qui se sont développées dans différents domaines seront les juges de Nuestra Belleza Latina 2021.

Le dimanche 26 septembre dernier, Nuestra Belleza Latina est devenue l’émission de divertissement la mieux notée à la télévision parmi toutes les populations hispaniques aux États-Unis.

La première de la douzième saison de la compétition de téléréalité la plus ancienne d’Univision a été vue par 3,3 millions de téléspectateurs au total 2+ de 20 h 00 à 22 h 30, heure de l’Est, et en moyenne 1,4 million de téléspectateurs au total 2 +, 518 000 adultes 18-49, 225 000 adultes 18-34 ans et 319 000 femmes 18-49 ans, qui a dépassé “Así Se Baila” de Telemundo en concurrence directe dans son calendrier avec un avantage d’audience de deux à trois chiffres avec tous les groupes démographiques.

La populaire série de compétitions de téléréalité « Nuestra Belleza Latina » a augmenté les cotes d’écoute de son segment avec un avantage d’audience à deux chiffres par rapport aux quatre dimanches précédents parmi le nombre total de téléspectateurs 2+ (+20 %), adultes 18-49 ( +23 %), adultes 18- 34 (+47 %) et Femmes 18-49 (+36 %).

De plus, la première de la production télévisuelle a généré des conversations avec une augmentation des interactions sur les réseaux sociaux de +19% sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube par rapport au premier épisode du programme en 2018.