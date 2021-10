NBL 2021 : Rencontrez les invités du quatrième gala

Univision Le quatrième gala de Nuestra Belleza Latina 2021 présentera un hommage bien mérité aux grandes femmes qui ont créé un précédent dans notre histoire.

Le quatrième gala de Notre Beauté Latine 2021 sera chargé de segments émotionnels qui transporteront les téléspectateurs dans un voyage passionnant pour mettre en évidence les réalisations des femmes à travers le temps.

Les grands talents d’Univision tels qu’ils sont Alejandra Espinoza, Aleyda Ortiz et Pamela Silva, sera en charge de conseiller les neuf finalistes du « Queen’s Challenge » ce dimanche 24 octobre.

Un défilé difficile emmènera les candidats de Nuestra Belleza Latina à voyager dans le temps dans le cadre du Queen’s Challenge avec la collaboration de Aleyda Ortiz, vainqueur de la NBL en 2014.

Comme cela s’est produit lors des galas précédents, « The Queen’s Challenge » aura une tournure supplémentaire, puisque les candidats devront lire sur le prompteur, au cours de leur tournée, les réalisations historiques des femmes.

Le présentateur de « Primer Impacto », Pamela Silva, apprendra aux candidats à présenter l’actualité comme des professionnels, d’où regarder devant les caméras de télévision à quel ton de voix utiliser pour captiver le public. L’hôte de NBL, Alejandra Espinoza; et Aleyda Ortiz, conseillera les finalistes sur la façon de parcourir la piste avec grâce.

Les artistes invités de la nuit sont la sensation latine Allié Brooke, la star du reggaeton Justin Quiles et le légendaire Banda El Recodo de la musique régionale mexicaine.

Comme annoncé la semaine dernière, tous les participants risquent d’être éliminés, et le public décidera par son vote quels seront les trois candidats condamnés. Ensuite, les concurrents pourront sauver un de leurs compagnons, et les membres du jury, Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Jomari Goyso et Adal Ramones, ils en sauveront un autre. Le concurrent restant sera éliminé.

Gabriel CoroneIl apportera toute l’action pendant que les concurrents se préparent pour le Queen’s Challenge, et l’hôte du NBL Mansion, Amara La Negra, présentera une autre confrontation pour le confort dans le luxueux manoir.

Le quatrième gala de Notre Beauté Latine 2021 Il sera diffusé ce dimanche 24 octobre sur Univision à partir de 20h00, heure de l’Est.

Tout ce que vous devez savoir sur le quatrième gala de Nuestra Belleza Latina 2021 :

DATE DE TRANSMISSION : dimanche 24 octobre 2021

HEURE DE TRANSMISSION : 20h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision de langue espagnole.

ANIMATEUR PRINCIPAL DE L’ÉMISSION DE RÉALITÉ : Alejandra Espinoza, lauréate de la première édition de Nuestra Belleza Latina, diffusée par Univision en 2007.

REINE DE NOTRE INVITÉE DE BEAUTÉ LATINE POUR LE GALA DE CE DIMANCHE : Aleyda Ortiz, reine de Nuestra Belleza Latina lors de la saison 2014.

TALENT UNIVISION QUI FERA PARTIE DU ‘DÉFI DE LA REINE’ DU QUATRIÈME GALA DE LA NBL 2021 : La célèbre journaliste péruvienne Pamela Silva, animatrice principale de l’émission « Primer Impacto ».

QUI SERA EN CHARGE DES SPECTACLES MUSICAUX : Les artistes invités de la soirée sont la sensation latine Ally Brooke, la star du reggaeton Justin Quiles et le légendaire Banda El Recodo de la musique régionale mexicaine.

JUGES DU CONCOURS : Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Jomari Goyso et Adal Ramones.

COMBIEN DE FINALISTES SERONT ÉLIMINÉS DANS CE QUATRIÈME GALA DE LA NBL 2021 : L’un des neuf finalistes sera hors de la compétition.