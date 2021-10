NBL 2021 : Rencontrez les invités du troisième gala

Univision Rencontrez les célébrités qui feront partie du troisième gala de Nuestra Belleza Latina 2021.

Le troisième gala de Nuestra Belleza Latina 2021 sera chargé de beaucoup de tension à la suite de la décision drastique des juges de mettre les dix finalistes en danger d’élimination.

Lors du gala de ce dimanche 17 octobre, les membres du jury de la douzième saison de NBL dévoileront quel candidat quittera la compétition après que le public ait exprimé plus d’un million de votes en faveur de leurs favoris.

Le talentueux Alejandra Espinoza Elle reprendra la direction de Nuestra Belleza Latina 2021 après une brève interruption en raison de problèmes de santé qui l’ont obligée à se reposer pendant plus d’une semaine.

Comme toujours, le jury, composé de Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Jomari Goyso et Adal Ramones, désignera le gagnant du défi de la semaine.

L’idole vénézuélienne Gabriel Coronel continuera à présenter les dernières nouvelles des coulisses, et le talentueux dominicain Amara La Negra testera l’endurance des filles dans un autre défi de récompense passionnant pour le confort du manoir.

Le troisième gala de Notre Beauté Latine 2021 Il sera diffusé ce dimanche 17 octobre sur Univision à partir de 20h00, heure de l’Est.

La production de Nuestra Belleza Latina 2021 a dévoilé les noms des personnalités qui feront des apparitions spéciales lors du gala ce dimanche 17 octobre.

Le troisième gala de la nouvelle saison de NBL comprendra des performances musicales de Image de balise Chiquis Rivera, star de la musique régionale mexicaine, qui présentera sur scène son single « Mi problema ».

Francisca Lachapel, lauréat de NBL 2015 et animateur de l’émission « Despierta América », testera les talents d’acteur des dix candidats dans « El Reto de la Reina », un nouveau segment dans lequel une reine de la NBL revient pour présenter l’un des défis typiques de le spectacle, mais avec une tournure inattendue.

Kimberly Dos Ramos et Marlene Favela, stars de « La Desalmada », le roman à succès d’Univision aux heures de grande écoute, jouera un rôle spécial en tant que mentor et participant lors des représentations au gala de cette semaine. Acteur et mannequin Pedro Moreno participera également au défi d’acteur.

Quel est le prix du gagnant de Nuestra Belleza Latina 2021 ?

Lupita Valero, Raishmar Carrillo, Yelus Ballestas, Génesis Suero, Mía Dio, Jaky Magaña, Melissa Alemán, Clauvid Dály, Sirey Morán et Fabién Laurencio de la Concepción sont les dix finalistes de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina, l’une des émissions de téléréalité les plus regardées à la télévision espagnole.

L’un des dix participants de LNB 2021 réalisera son rêve en étant couronnée successeur du Venezuela Migbelis Castellanos, reine actuelle du salon de beauté Univision.

Le gagnant de la nouvelle saison de Notre beauté latine deviendra le nouveau visage de la programmation d’Univision, lui permettant de démarrer une carrière artistique sur l’un des réseaux de télévision les plus écoutés par le public hispanophone aux États-Unis.

Des personnalités comme Alejandra Espinoza, Francisca Lachapel et Clarissa Molina Ils ont postulé à Nuestra Belleza Latina avant de devenir des figures de référence dans l’industrie du divertissement en espagnol.