NC State tient le coup en double OT, étourdit le n ° 9 Clemson 27-21

in

L’État de Caroline du Nord a forcé DJ Uiagalelei à terminer le quatrième essai au cours de la deuxième prolongation pour battre Clemson 27-21, neuvième, samedi, un résultat qui bouleverse la course de la Conférence de la côte atlantique et porte un coup dur aux éliminatoires du football universitaire des Tigers. espère.

Uiagagelei a légèrement renversé Justyn Ross près de la ligne de but au quatrième rang pour mettre fin à celui-ci, envoyant le Wolfpack sprinter depuis la ligne de touche, suivi immédiatement par des fans vêtus de rouge se précipitant sur le terrain pour célébrer la première victoire de NC State dans la série en une décennie.

Devin Leary a lancé pour quatre touchés, y compris la passe gagnante de 22 verges à Devin Carter – qui a fait un ajustement de torsion au lancer de l’épaule arrière et a mis les deux genoux à l’intérieur du coin arrière droit de la zone des buts pour l’avance pour commencer le deuxième OT.

NC State (3-1, 1-0 ACC) a contrôlé le jeu la plupart du temps, doublant presque Clemson en infraction totale grâce à la réglementation tout en convertissant plus de la moitié de ses chances de troisième essai de rester sur le terrain. Le Wolfpack a également gagné malgré une journée remplie de pénalités et trois buts ratés du botteur normalement fiable Christopher Dunn, y compris lui tirant un 39 verges pour mettre fin à la réglementation à gauche et donner un autre coup aux Tigers.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Ce fut une journée brutale pour les Tigers (2-2, 1-1), qui ont maintenant une deuxième défaite pour en faire une montée improbable pour prolonger leur séquence de victoires chaque année des séries éliminatoires. C’est également un gros revers dans la division Atlantique pour les six fois champions de la ligue, alors que les blessures se sont multipliées avec le secondeur James Skalski, le plaqueur défensif Bryan Bresee et le porteur de ballon Will Shipley étant éliminés du match.

L’EMPORTER

Clemson : Les Tigers n’ont marqué que 17 points lors de leurs deux matchs contre des adversaires de la division Bowl, notamment en n’atteignant pas la zone des buts lors de leur défaite en début de saison contre la Géorgie, n ° 2. Rien dans ce jeu n’a atténué ces préoccupations offensives, les Tigers ayant du mal à bloquer à l’avant pour maintenir constamment les entraînements. Les Tigers ont terminé avec seulement 214 verges au total, avec Uiagalelei lançant pour 111 verges et deux scores tandis que les Tigers ont réussi 103 au sol.

NC State: Pour la première fois dans la course de neuf ans de l’entraîneur Dave Doeren, le Wolfpack a remporté une victoire dans un match de bâton de mesure contre un adversaire de renom – celui-ci la première victoire de Doeren contre un adversaire du top 10. Les lacunes douloureuses s’étaient accumulées à maintes reprises, y compris celles proches des Tigers en 2016 et 2017, et semblaient à nouveau possibles lorsque Dunn a raté le court panier pour remporter un match dans lequel le Wolfpack avait été la meilleure équipe pendant de longues périodes. Mais NC State a répondu avec résilience, marquant des touchés dans les deux sessions OT avant de proposer l’arrêt gagnant.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Les Tigers ont commencé l’année au troisième rang, mais devraient subir une grosse chute après avoir subi une deuxième défaite avant la fin septembre. Le Wolfpack pourrait gagner un classement AP Top 25 avec cette grande victoire.

SUIVANT

Clemson : Les Tigers disputent un autre match de la division Atlantique en accueillant le Boston College samedi prochain.

NC State: Le calendrier du Wolfpack recule en championnat avec un match à domicile contre Louisiana Tech samedi prochain.