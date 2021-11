NCAAF – Heisman cotes avant la semaine 10

Ce n’est pas souvent un QB de première année qui prend le volant et dirige une équipe de football universitaire à travers une course de championnat. Les rares qui me viennent à l’esprit sont Jameis Winston, Johnny Manziel et JT, Barrett. Manziel et Winston ont tous deux remporté le Heisman au cours de ces saisons et Barrett était à une cheville cassée de mener ses Ohio St. Buckeyes à un championnat national (Cardale Jones a rempli et terminé la tâche). Avance rapide jusqu’à nos jours et nous avons CJ Stroud en tant que dernier QB de première année qui frappe à la porte de Heisman.

Stroud a remplacé le défunt Justin Fields et est rapidement devenu un nom familier. Son seul défaut en tant que QB partant est survenu lors du troisième match de la saison lorsque ses Buckeyes sont tombés 31-24 contre les Ducks de l’Oregon, bien qu’il ait quand même lancé pour 484 verges et trois touchés.

À 7-1, Ohio St. fait partie des séries éliminatoires, ce qui a permis à Stroud de gagner +380 Heisman. Pour que ceux-ci s’améliorent, il devra faire mieux qu’il ne l’a fait lors des 305 verges de la semaine dernière, un TD contre Penn State. Les Buckeyes se dirigeront vers Lincoln pour un affrontement avec les Nebraska Cornhuskers samedi.