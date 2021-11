NCAAF – La passe tardive du TD offre un bad beat

Rien ne crie « vendredi soir » comme un plan qui s’effondre à la dernière seconde, ce qui est exactement ce qui s’est passé hier soir pour tous les parieurs qui avaient Boise St. couvrant l’écart à domicile contre le Wyoming.

Le match a naturellement pris le pas sur les autres événements sportifs qui ont occupé le devant de la scène vendredi, notamment les matchs Warriors-Bulls et UCLA-Vilanova qui ont occupé l’audience de la télévision nationale. Cependant, l’affrontement de football de Mountain West entre Boise State et le Wyoming a été l’un des bad beats les plus ennuyeux de la saison.

Les Broncos menaient le Wyoming 23-7 à la fin du quatrième quart avec seulement 15 secondes à jouer. Un déficit de 16 points était peu probable pour les Cowboys à surmonter étant donné le peu de temps dont ils disposaient pour orchestrer un retour, mais ils ont quand même essayé. Le Wyoming WR Isaiah Neyor a pris une passe de 15 verges de Levi Williams, a échappé à quelques tacles et a grimpé sur la ligne de touche et dans la zone des buts pour un touché de 74 verges à quatre secondes de la fin. Maintenant en baisse de 10, les Cowboys tenteraient et échoueraient à convertir la conversion 2-PT, laissant leur déficit à deux possessions et trop hors de portée.

WYOMING (+13,5) AVEC UN TOUCHDOWN DE 74 YD POUR LE COUVERCLE DE LA PORTE ARRIÈRE (via @wyo_football) pic.twitter.com/YF2661sXKZ – br_betting (@br_betting) 13 novembre 2021

Pas grave, non ? Le Wyoming a marqué un touché sans valeur en fin de match, mais finirait quand même par perdre son cinquième match au cours des six derniers, tandis que Boise a gagné et est resté à distance de frappe de la première place de la division Mountain de la conférence.

Mais comme le touché ne valait rien pour les deux équipes, il était très significatif pour les parieurs car la marge de 16 points s’est terminée à 10, tuant la ligne de 13,5 points des Broncos et fournissant un mauvais coup pour commencer le week-end de football universitaire.