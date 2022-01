NCAAF – Un parieur a tâté le sac sur un paiement de 3,1 millions de dollars

Comment vous sentiriez-vous si vous gagniez 162 000 $ ? Probablement génial, je suppose. Un détenteur de billet chanceux ne se sent probablement pas si chaud à propos de sa venue, étant donné que ses 162 000 $ auraient pu être de 3,1 millions de dollars. Laisse-moi expliquer.

Le 26 décembre, un parieur a chuté juste au nord de 1 100 $ sur un pari de 20 étapes qui s’étendait sur quatre ligues différentes et rapporterait 3,1 millions de dollars. Treize matchs joués, il a débranché le billet et a accepté son gros retrait de 162 000 $.

Admirable, non ? Récoltant ses milliers de gains après avoir reconnu la faible probabilité de voir les 20 jambes touchées. Eh bien, parfois, vous devez faire confiance à votre instinct, mesdames et messieurs. Les six étapes suivantes ont frappé, faisant du billet un parfait 19 pour 19 avec une seule étape restante. Cette seule étape restante serait la Géorgie battant le Michigan dans l’Orange Bowl.

Vous êtes en train de lire ceci, donc vous savez probablement ce qui s’est passé. La Géorgie a pris une avance de 17-0 sur les Wolverines quelques minutes seulement après le deuxième quart et a parcouru le reste du chemin vers une victoire de 34-11.

Je me demande à quoi pensait le parieur alors que son ticket était presque terminé. Ont-ils regardé le match ? Sont-ils malades à l’estomac? Ou heureux d’avoir encore 162 000 $ ?

Quelle façon de terminer l’année.