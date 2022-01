NCAAM – Aperçu de l’État de Baylor-Iowa

La nouvelle année est là, et il est temps de tourner la page 2021 et de commencer 2022. Et tandis que notre premier jour de la nouvelle année civile est rempli de matchs de football universitaire, il y a aussi un énorme match de basket universitaire au programme. Le n ° 1 Baylor affrontera le n ° 8 Iowa State dans un match du top 10 pour commencer le match de la conférence Big 12.

Le champion national en titre Baylor Bears fait à nouveau parler de lui du basket-ball universitaire. Les Bears, 12-0 cette saison, sont l’équipe n°1 au pays pour la troisième semaine consécutive derrière le jeu stellaire de James Akinjo et LJ Cryer. Baylor le fait également du côté défensif, accordant une moyenne de seulement 56,8 points par match – le 10e meilleur du basket-ball universitaire.

D’une manière ou d’une autre, l’allocation avare de 56,8 points des Bears est le nombre inférieur dans ce match. L’Iowa State, dirigé par le nouvel entraîneur TJ Otzelberger, maintient ses adversaires à seulement 56,1 points par match – septième en basket-ball universitaire. La défensive des Cyclones est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles ils sont invaincus cette saison (12-0) et se classent parmi les 10 premiers pour la deuxième semaine consécutive.

Alors que les deux défenses se battent, les Cyclones pourraient avoir le seul joueur dans ce match qui peut prendre le relais du côté offensif. Ce serait Izaiah Brockington, qui a une moyenne de 16,9 points avec 42,3% de tirs au-delà de l’arc. Recherchez sa supériorité en tant que buteur pour être quelque chose qui pourrait changer la donne.

Néanmoins, le décor est planté et il est temps de voir qui commencera 2022 en trombe. L’affrontement entre les invaincus devrait être à la hauteur du battage médiatique en ce jour du Nouvel An et fournir au moins une première indication de la façon dont chaque équipe pourrait se comporter pendant le Big 12.

Lignes de jeu (via Tipico Sportsbook)

Baylor Bears (-8,5) aux cyclones de l’État de l’Iowa

O/U 132,5

Contrats à terme

Baylor : +200 chances de gagner le Big 12

Iowa State : +1500 chances de gagner Big 12

