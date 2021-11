NCAAM – Aperçu du Hall of Fame Classic

La répartition du calendrier du Hall of Fame Classic est assez simple. Quatre équipes jouent deux matchs de demi-finale le 22 novembre, les gagnants et les perdants passant respectivement aux matchs de championnat et de consolation le 23.

22 novembre, 18 h 30 HE, ESPNEWS – Cincinnati Bearcats contre le n ° 14 Illinois Fighting Illini

22 novembre, 21 h HE, ESPNEWS – No. 13 Arkansas Razorbacks contre Kansas State Wildcats

23 novembre, 19 h HE, ESPNEWS – Jeu de consolation

23 novembre, 21 h 30 HE, ESPN2 – Match de championnat

Bearcats de Cincinnati contre le n°14 de l’Illinois Fighting Illini (-9,5)

Cincinnati et l’Illinois ont une histoire très courte l’un contre l’autre, ne se rencontrant que quatre fois avec la réunion la plus récente à venir le réveillon du Nouvel An 2004 – le n ° 1 Illini a facilement géré les Bearcats n ° 22 en route vers le Final Four de cette saison.

Le match de 2021 présente une autre équipe d’élite de l’Illinois avec des aspirations pour le championnat national après avoir été bouleversée au deuxième tour du tournoi de la NCAA l’année dernière. Les Illini (2-1) sont menés par Trent Frazier, Jacob Grandison et Coleman Hawkins. Cincinnati (4-0) entre comme outsider à +370. Cependant, les Bearcats connaissent un bon début de saison et tenteront de faire tourner les têtes le 22.

No. 13 Arkansas Razorbacks (-7,5) contre Kansas State Wildcats

Le deuxième match de demi-finale comprend un concours entre l’Arkansas et l’État du Kansas sur ESPNEWS. Les deux équipes ne se sont pas affrontées depuis 1991, lorsque les Razorbacks ont gagné 70-59.

Lorsque les équipes s’affronteront à Kansas City, les Razorbacks disposeront d’une attaque polyvalente dirigée par JD Notae – sans doute le meilleur buteur du Hall of Fame Classic. L’alignement principalement composé de sous-classes pour l’équipe des Wildcats aura du travail à faire s’ils veulent retirer la surprise, mais ce n’est pas impossible.

Lignes de jeu :

Illinois -9,5, Cincinnati +370 ML, O/U 137,5

Arkansas -7,5, État du Kansas +260 ML, O/U 139,5