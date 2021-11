NCAAM – Éléments à prendre en compte lorsque vous pariez sur des équipes de route

Le basket-ball universitaire n’est plus qu’à quelques jours et son retour a fait de ce sport un sujet tendance ces dernières semaines. De mes anciens coéquipiers et entraîneurs aux fans inconditionnels et aux observateurs occasionnels, le consensus général est que tout le monde est prêt pour la réintégration complète des fans de retour dans leurs sièges pour donner aux courts à domicile une sensation plus naturelle. Aussi prévisible que cela ait pu être, je ne peux pas invalider leurs propos. Après tout, j’ai joué à l’Université de Creighton où nous avions en moyenne entre 17 000 et 18 000 fans par nuit, donc je sais une chose ou deux sur à quel point une arène bruyante peut être amusante et utile.

Mais un de mes collègues m’a récemment demandé ce que c’était que d’aller sur la route et de jouer devant ces foules. Mes premières pensées étaient : « c’est amusant ». Cependant, j’ai vraiment digéré la question et après quelques minutes, cela m’a vraiment fait penser : « Quels sont les inconvénients de jouer au basketball universitaire en territoire inconnu ?

Avant de placer vos paris sur les matchs universitaires cette saison, j’ai fait un voyage dans le passé, je me suis souvenu de mes expériences et j’ai trouvé quelques choses que j’ai toujours gardées à l’esprit lors de la préparation des matchs sur route.

L’une des rares choses qui préoccupent les joueurs lorsqu’ils partent sur la route est l’état physique des installations de l’adversaire. J’ai joué dans certaines arènes du Midwest et de la côte est où le chauffage central était éteint et le gymnase était glacial pendant les entraînements et les tirs, faisant de la préparation du match un cauchemar. Quelque chose comme ça peut sembler insignifiant de l’extérieur, mais si vous n’êtes pas aussi préparé que nécessaire en tant que joueur entrant en territoire ennemi, cela pourrait conduire à des performances décevantes.

Pour rester sur le sujet des installations, certains courts sont tout simplement mauvais. Il y a des points morts partout dans les gymnases de certaines écoles, ce qui signifie que lorsque vous dribblez sur certaines parties du terrain, le ballon ne rebondit presque pas dans votre main. Les taches glissantes sont également un problème. Le pire type de terrain sur lequel jouer est celui qui n’a pas de traction. La sensation de glisser et de glisser sur tout le terrain fait qu’un joueur hésite à opérer à pleine vitesse et a peur de se blesser.

Peut-être que la pire chose à propos de jouer sur la route est de devoir jouer un match avec peu ou pas de fans présents. Peut-être que les étudiants-athlètes d’aujourd’hui sont mieux équipés pour le faire, compte tenu des circonstances des deux dernières saisons, mais pour ma part, j’ai du mal à me lever pour ces matchs.

Imaginez jouer à un match du samedi matin (11h00) au milieu de nulle part. Vous ne sortez pas simplement du lit à 10h00 et traversez la rue pour vous rendre au match. Il faut se lever vers 7 heures, prendre le petit-déjeuner de l’équipe, regarder un film avec les entraîneurs, se faire soigner par l’entraîneur sportif et réveiller son corps à temps pour 40 minutes d’activité physique non-stop. Imaginez maintenant faire cela devant environ 200 personnes dans une arène pouvant accueillir 8 000 personnes. L’énergie, ou le manque d’énergie, dans cette arène ne fait absolument rien pour faire avancer le joueur ; c’est calme, ennuyeux et désavantageux pour l’équipe visiteuse. Alors, c’est peut-être un avantage à domicile ?

Le retour des supporters apporte un élément d’excitation dans les arènes, les étudiants faisant preuve de créativité dans leur approche pour donner un avantage à l’équipe locale. D’énormes découpes, des chants à l’unisson et des « huées » bruyants pour les visiteurs sont quelques-unes des choses qui viennent immédiatement à l’esprit lorsque l’on pense à certains des jeux de route les plus amusants auxquels j’ai joué. Cependant, la triste réalité de certains de ces environnements est qu’ils négligent souvent la sécurité des joueurs.

Alors qu’un joueur en visite apprécie l’atmosphère qui rend le jeu plus intense, nous n’apprécions pas que les téléspectateurs ayant reçu un billet se sentent comme s’ils avaient un laissez-passer pour être irrespectueux. Que ce soit par insensibilité verbale ou physique, les joueurs ne veulent jamais être dans une situation où ils se sentent suffisamment menacés pour détourner leur attention du terrain et vers la foule.

Les fans d’Ole Miss bombardent le sol de déchets. pic.twitter.com/nR2CDSEdHY – Nick Suss (@nicksuss) 28 février 2019

Je me souviens quand un fan de Texas Tech a qualifié Marcus Smart d’insulte raciale pendant son séjour dans l’État de l’Oklahoma. L’élan de Smart l’avait emmené hors du terrain et dans la section des fans derrière le panier. Ou qu’en est-il de cette époque où les fans d’Ole Miss ont jeté des ordures sur le terrain et à proximité des joueurs pour exprimer leurs frustrations face au résultat du match ? Ce sont les choses qui rendent l’expérience du basket-ball universitaire peu agréable pour les étudiants-athlètes.

Donc, avant de parier sur le prochain favori de la route à deux chiffres, gardez à l’esprit les inconvénients les plus atypiques auxquels les équipes pourraient être confrontées. Cela pourrait conduire à des résultats surprenants.

