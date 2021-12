NCAAM – Le buzzer de Harper Jr. battant trois étourdissements n ° 1 Purdue

Le séjour du n ° 1 Purdue au sommet des sondages sera probablement rapide, car le soulèvement de Ron Harper Jr. a donné aux Chaudronniers leur première défaite de la saison, 70-68, à Rutgers jeudi.

Les Chaudronniers (-13,5 à Tipico) tiraient de l’arrière à la mi-temps et n’ont repris l’avance qu’après cinq minutes de seconde. Une course de 18-5 a donné à Purdue une avance de 10 avec un peu plus de huit minutes à jouer. Rutgers (+650 ML) a lentement rogné au cours des minutes qui ont suivi pour ramener le match à un à 1:07. Le chaos s’en est suivi.

Les deux équipes ont échangé des revirements coûteux. Trevion Williams de Purdue a été accusé d’une faute offensive, Harper Jr. a lancé une passe hors limites avec 24 secondes restantes et le gardien de Boilermakers Jaden Ivey a été surpris en train de tenter d’échapper à une équipe double dans la zone arrière.

Les 20 secondes suivantes se dérouleraient comme ceci :

Harper Jr. dribble au milieu du terrain et coule un sauteur de milieu de gamme contesté, donnant les devants 67-66 aux Scarlet Knights. Williams s’isole du poteau et enfonce un lay-up droitier pour reprendre une avance d’un point. Avec quatre secondes restantes, Harper Jr. prend la passe entrante et dribble au-delà de la moitié du terrain pour frapper un tir à trois points alors que le temps expire pour donner à Rutgers une victoire de 70-68.

Purdue a pris la tête du classement de l’AP il y a quelques jours pour la première fois dans l’histoire de l’école après que le précédent numéro 1 Duke Blue Devils a abandonné un match sur la route à Ohio State la semaine dernière. La défaite de 70-68 des Boilermakers en fait la troisième tête de série no 1 à perdre en autant de semaines.