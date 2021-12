NCAAM – Tshiebwe du Kentucky surpasse toute l’équipe WKU

Bonjour mes fans de basket universitaire. Où étiez-vous lorsque l’attaquant des Kentucky Wildcats, Oscar Tshiebwe, a à lui seul rebondi sur toute une équipe de basket-ball de D1 ? Si vous étiez ailleurs que dans la Rupp Arena, vous n’avez pas assisté en personne à l’une des meilleures performances de tous les temps de la SEC.

Tshiebwe, un junior de 6’9″ originaire de la République démocratique du Congo, a établi un record de la Rupp Arena avec 28 rebonds lors de la victoire du Kentucky mercredi soir contre les Western Kentucky Hilltoppers, 95-60. Ses 28 planches, contre 27 au total pour WKU, ont fait de lui le premier joueur SEC au cours des 25 dernières années à dépasser toute une équipe.

Une sortie décente pour un programme britannique qui s’est précipité pour trouver un adversaire en milieu de semaine après l’annulation de son match contre Louisville en raison de COVID-19.

Mais ce n’est pas nouveau. La domination de Tshiebwe sur le verre est un événement nocturne. Il a maintenant neuf doubles doubles sur la saison et ses 28 rebonds mercredi soir ont marqué la troisième fois cette saison que le grand homme des Wildcats a abattu 20 planches ou plus dans un match. Comme on peut le deviner, Tshiebwe est en tête de la NCAA en termes de rebonds par match (15,5) et joue régulièrement son rôle dans la considération du Wood Award.

Jusqu’où Tshiebwe peut-il mener les Wildcats, classés 20? Loin, selon Tipico Sportsbook, où le Kentucky a +3000 cotes pour remporter le championnat national, +600 cotes Final Four et +270 cotes pour remporter la SEC. Les trois sont raisonnables si l’on croit au talent de ce groupe.

Tshiebwe cherchera à continuer à nettoyer les vitres lorsque le Kentucky ouvrira le match de conférence à domicile contre le Missouri.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).