NCAAM – UCLA contre Gonzaga Aperçu

Bien que UCLA-Gonzaga ne soit pas techniquement une rivalité, cela devrait peut-être l’être. Les deux puissances de la côte ouest ont toujours effectué certaines des marches les plus mémorables du tournoi de la NCAA, même si cela signifiait s’affronter.

Pendant longtemps, le match UCLA-Gonzaga le plus emblématique a été le match Sweet 16 de 2006, celui qui comprenait Adam Morrison, Jeremy Pargo, Jordan Farmar, Arron Afflalo et Darren Collison. Les Bruins, têtes de série 2, sont revenus d’un déficit de 14 points en deuxième mi-temps et ont clôturé le match sur une séquence de 11-0 pour devancer les Zags n ° 3 73-71. L’image d’Adam Morrison assis près d’un demi-terrain avec son visage enfoui dans son maillot est toujours vivante à ce jour.

(2006) UCLA revient du bas 17 pour battre Gonzaga dans le Sweet 16 ! * Gus Johnson lors de l’appel le rend encore plus légendaire * pic.twitter.com/G0zo8X8gOw – Sports intemporels (@timelesssports_) 23 mars 2018

Cependant, le thriller le plus récent entre les deux écoles est sans aucun doute le meilleur. UCLA et Gonzaga se sont rencontrés à Indianapolis lors du Final Four il y a une saison. Alors que l’UCLA a livré quelques exploits lors de la réunion de 2006, c’est Jalen Suggs près du soulèvement sur tout le terrain qui s’est incliné sur le panneau arrière lorsque le klaxon final a retenti, donnant aux Bulldogs une victoire de 93-90 et vengeant la défaite du Sweet 16 de 15 ans auparavant. .

Toujours pas fatigué du buzzer-beater UNREAL de Jalen Suggs contre UCLA 😱@ZagMBB #FinalFour pic.twitter.com/3ZBnhHBqAV – NCAA March Madness (@marchmadness) 4 avril 2021