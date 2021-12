NCAAW – Aperçu de la Caroline du Sud-Duke

Le début de cette saison de basket universitaire a vu beaucoup de choses. Les joueurs vedettes sont blessés, COVID-19 continue de faire des dégâts et les meilleures équipes se battent les unes les autres. Une chose reste constante : les South Carolina Gamecocks (10-0) sont dans une catégorie à part.

L’AP n°1 six semaines consécutives, les Gamecocks n’ont pas encore perdu. La Caroline du Sud fera face à l’un de ses plus gros tests de la saison lorsqu’elle affrontera les Duke Blue Devils (8-0), classés n ° 15, mercredi soir. La montée de Duke du non classé au top 15 est impressionnante, avec des victoires notables à son palmarès.

Une seule de ces deux équipes restera sans tache après ce match. Voici ce qu’il faut rechercher :

Joueurs clés



Caroline du Sud

Il n’y a pas d’alignement plus talentueux dans le basket-ball universitaire. L’équipe de Dawn Staley possède certains des noms les plus reconnaissables du sport, mis en évidence par Aliyah Boston. L’AP Preseason All-American plaide en faveur d’un prix en bois avec ses moyennes de 16,7 points et 9,7 rebonds.

No. 1 @GamecockWBB fights past No. 8 Maryland, 66-59 in the final minutes to remain PERFECT!

Zia Cooke et Destanni Henderson dirigent l’une des zones arrière les meilleures et les plus fiables du pays. Chacun prouve à maintes reprises qu’il a la capacité de changer de jeu avec son score et son jeu.

Duc

Les Blue Devils de Kara Lawson ont leur propre trio qui cause toutes sortes de problèmes aux équipes adverses cette saison. Tout commence avec Celeste Taylor, qui donne 14,4 points et 7,8 rebonds lors de sa première saison avec l’équipe. Sa polyvalence en tant que gardienne de 5’11 aide à diriger une attaque parmi les 20 meilleures.

Duke leads No. 9 Iowa 36-28 at the half.

En parlant d’offensive, Shayeann Day-Wilson a l’un des ensembles de compétences les plus amusants à regarder. Hors du rebond, dans son sac, comme vous le souhaitez, Day-Wilson offre des prises de vue sensationnelles. Je ne peux pas oublier l’ajout de Lexi Gordon, diplômée de transfert, qui ajoute son propre élément à l’offensive dynamique de Duke.

Statistiques de l’équipe



Caroline du Sud

Alors que l’offensive de la Caroline du Sud est superbe, ce qui fait avancer l’équipe, c’est sa défense. Les Gamecocks se classent au 12e rang au pays pour le nombre de points par match accordé. Les équipes ne marquent que 50,6 points par match avec 32,0% de tirs. Ces chiffres sont encore plus impressionnants lorsque l’on prend en compte la qualité de l’adversaire que bat la Caroline du Sud. Pas étonnant que les Gamecocks soient l’équipe n°1 au pays.

We've got a Dawn Staley and Kara Lawson matchup tonight for the first time in a MINUTE, but this time's a little different.

#1 South Carolina vs. #15 Duke – WHO YA GOT?

#1 South Carolina vs. #15 Duke – WHO YA GOT? pic.twitter.com/Csjcf5pCiL

— WSLAM (@wslam) December 15, 2021