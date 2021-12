NCAAW – Aperçu du défi Big Ten/ACC

L’un des avantages du basketball universitaire féminin cette saison est le degré de parité. Tout au long du mois d’ouverture de la saison, même les meilleures équipes ont parfois semblé humaines. La Caroline du Sud reste l’équipe n ° 1 du pays pendant trois semaines, mais les Gamecocks ont subi quelques combats aériens pour y rester. Le champion en titre Stanford Cardinal a déjà subi deux défaites, et le reste du top 10 se sont battus à tour de rôle.

L’action ne s’arrête pas alors que nous entrons en décembre et que l’ardoise de jeudi tombe en ligne avec ce qui a déjà été un début de saison amusant et compétitif. Voici à quoi s’attendre des matchs Big Ten/ACC Challenge entre Indiana-NC State, Duke-Iowa et Louisville-Michigan.

Toutes les cotes via Tipico Sportsbook

No. 10 Louisville Cardinals contre No. 12 Michigan Wolverines



Quelle est la qualité de Lousiville? Eh bien, les Cardinals ont perdu deux points en prolongation contre l’Arizona, loin d’un début de saison parfait. Considérant que Dana Evans ne fait plus partie du programme, c’est un grand accomplissement. Kianna Smith, Emily Engstler et Hailey Van Lith contribuent bien à ce qui pourrait être une autre série de séries éliminatoires profondes.

Alors que Louisville pourrait très bien être invaincu, le n ° 12 du Michigan l’est. Les Wolverines ont géré des affaires au Daytona Beach Invitational la semaine dernière, y compris une victoire impressionnante sur l’État de l’Oregon. Le duo de marqueurs dynamiques du Michigan, Naz Hillmon et Leigha Brown, brûle les défenses adverses et donne aux Wolverines l’impression qu’ils pourraient se battre pour un championnat Big Ten.

Lorsque les deux équipes entreront en collision, je serai intéressé de voir si Louisville peut ralentir Hillmon. Hillmon est le 7e meilleur marqueur du pays (21,8 points par match) cette saison et pourrait être un cauchemar pour Louisville. Pourtant, les Cardinals ont probablement l’équipe la plus équilibrée et sont les favoris de Tipico Sportsbook. Cela devrait être un jeu fantastique.

Lignes de jeu

Cardinals de Louisville -8,5 contre Wolverines du Michigan

O/U 120,5

Indiana Hoosiers n ° 6 contre Wolfpack n ° 2 de l’État de la Caroline du Nord



Facilement, mon match le plus attendu du Big Ten/ACC Challenge est cette confrontation entre l’État de Caroline du Nord et l’Indiana.

Le Pack est l’une des équipes les plus expérimentées du pays et, entre Diamond Johnson et Jakia Brown-Turner, a deux des joueurs les plus amusants à regarder au cerceau. Elissa Cunane ne peut certainement pas être oubliée, car sa production en première ligne est l’une des principales raisons pour lesquelles NC State n’a perdu que contre l’équipe n ° 1 du pays cette année.

L’Indiana est à la hausse. Les Hoosiers auraient pu battre les champions en titre il y a une semaine lors de la Baha Mar Pink Flamingo Classic, mais ils n’ont pas été à la hauteur. En dehors de cela, le CV d’Indiana est superbe car les dames ont dominé leurs victoires.

Les Hoosiers ont cinq partants qui totalisent au moins 10,0 points par match, et leur harmonie pourrait constituer un affrontement intéressant avec l’expérience de NC State. Les Wolfpack sont les favoris de Tipico pour gagner, mais tout peut arriver lorsque ces deux équipes de calibre national s’associent.

Lignes de jeu

NC State Wolfpack -4,5 contre Indiana Hoosiers

O/U 134,5

Duke Blue Devils contre le n ° 9 Iowa Hawkeyes



Une fois que vous avez terminé de regarder les 25 meilleures batailles des précédents matchs Big Ten/ACC Challenge, passez à ESPN pour Iowa-Duke.

Les Hawkeyes classés n ° 9 sont dirigés par l’une des plus grandes joueuses individuelles du basket-ball universitaire, Caitlin Clark. Au cours de quatre matchs, Clark a présenté des matchs complets soir après soir, avec une moyenne de 21,5 points, 8,3 rebonds et 6,8 passes décisives. Pourtant, la production de McKenna Warnock et Monika Czinano a fait des Hawkeyes une équipe encore plus dure.

Duke se lance dans ce match avec une tonne de confiance après un début de saison 6-0. Les Blue Devils auront l’avantage sur le terrain et auront l’occasion de montrer au monde pourquoi ils sont l’une des meilleures équipes de marqueurs du pays. Les scores de Celeste Taylor et Lexi Gordon joueront un rôle important dans l’issue de ce match.

Bien que le score de Duke soit très bon, ils devront augmenter la défense pour arrêter l’Iowa, la troisième meilleure équipe de basket-ball universitaire. Les Hawkeyes sont les favoris, mais joueront à l’extérieur pour la première fois de la saison après avoir dû annuler leurs matchs à Cancun en raison de trois tests COVID-19 positifs. Cette bataille contre Duke sera leur premier match en plus de deux semaines.

Lignes de jeu

Iowa Hawkeyes -1,5 contre Duke Blue Devils

O/U 155,5

