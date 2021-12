NCAAW – Bueckers évite une blessure de fin de saison

Les blessures sans contact aux membres inférieurs ne sont jamais amusantes. Ils surviennent à des moments aléatoires, sont inévitables et laissent les athlètes dans un état quelque peu confus et impuissant. Certains des athlètes les plus célèbres ont vu leur carrière modifiée par de telles occasions ; pensez à l’Achille de Kobe, à l’Achille de DeMarcus Cousins ​​et au genou de Shaun Livingston. Nous avons donc tous retenu notre souffle lorsque la gardienne n ° 3 des Huskies d’UConn, Paige Bueckers, est tombée, intacte, à la fin de la victoire 73-54 d’UConn contre Notre Dame et s’est tordue de douleur.

Heureusement, nous pouvons à nouveau respirer. Mardi, UConn a décrit la blessure de Bueckers comme une fracture du plateau tibial qui nécessiterait six à huit semaines de récupération.

Compte tenu de l’éventail des résultats, deux mois ne sont pas la pire chose au monde. Bueckers évite la chirurgie et a encore une chance de revenir cette année à temps pour les séries éliminatoires – à moins de revers. Avec optimisme, Bueckers a subi une opération à la cheville en mai et cela n’a pas semblé avoir d’impact négatif sur ses performances cette saison (21,2 points, 6,2 passes décisives, 5,5 rebonds par match). Alors, ne vous attendez pas à voir une version diminuée de la superstar une fois qu’elle aura complètement récupéré.

Ce qui est probablement hors de l’image maintenant, cependant, est une opportunité de collecter le Naismith, le joueur AP de l’année ou les récompenses en bois; les honneurs décernés aux joueurs individuels les plus remarquables du basketball universitaire. Bueckers a remporté les trois prix la saison dernière et est devenu le premier étudiant de première année à remporter l’un des honneurs en route vers le Final Four.

Les Huskies pourraient glisser un peu dans les sondages alors qu’ils continuent sans Bueckers pour le moment. De plus, leurs cotes de championnat sont répertoriées à +200 mais pourraient tomber à vos livres préférés au fur et à mesure que la saison progresse. Une telle baisse pourrait être l’occasion idéale d’acheter la baisse sur UConn si vous pensez que Bueckers sera de retour et en forme pour la folie qui s’ensuit en mars et avril.

Compte tenu des circonstances, c’est une journée d’actualité solide pour les fans du sport ainsi que pour Bueckers et ses supporters.