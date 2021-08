NCDEX lance GUAREX, un indice basé sur les prix

in

Le National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX) a lancé lundi le contrat à terme sur NCDEX GUAREX, le premier indice sectoriel indien du panier de produits agricoles.

NCDEX Guarex est un indice basé sur les prix qui suit en temps réel l’évolution des prix des contrats à terme des fractions raffinées de graines de guar et de gomme de guar sous-jacentes.

La pondération des fractions raffinées des graines de guar et de la gomme de guar dans l’indice sera respectivement de 63,43 % et 36,57 %, selon un communiqué publié par le NCDEX. La Bourse avait lancé les contrats indicatifs ou spot pour NCDEX GUAREX le 5 juillet 2021, diffusant les valeurs en temps réel sur son site internet.

