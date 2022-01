‘NCIS’ a révélé une torsion liée à Gibbs dans la saison 19, épisode 10

Gibbs a peut-être quitté le NCIS, mais il ne sera jamais oublié. Dans un récent épisode de la série CBS, McGee (Sean Murray) et Palmer (Brian Dietzen) ont reçu un généreux cadeau de Gibbs (Mark Harmon). Bien que Gibbs lui-même ne se soit pas présenté dans l’épisode, il a certainement laissé sa marque tout de même.

Selon TVLine, McGee et Palmer ont chacun reçu un dépôt de 10 000 $ sur leur compte bancaire. Tout au long de l’épisode, intitulé « Pledge of Allegiance », les deux hommes ont tenté de savoir de qui ils avaient reçu cette somme. À la fin de l’épisode, ils ont reçu leur réponse de Vance (Rocky Carroll). Il a expliqué: « Je voulais vous souhaiter la bienvenue en tant que nouveaux membres du fonds de bourses d’études Leroy Jethro Gibbs College. »

McGee et Palmer ont tous deux déclaré que les cadeaux de Gibbs étaient « trop ​​généreux » pour qu’ils les acceptent et qu’ils rendraient les fonds à leur ancien patron. Cependant, Vance a déclaré qu’ils ne seraient pas en mesure de le faire et a ajouté qu’il « devrait savoir » par expérience. Il a déclaré qu’il était devenu membre du Leroy Jethro Gibbs College Scholarship Fund lorsque ses enfants avaient le même âge que ceux de McGee et Palmer.

Vance a ensuite donné une trame de fond sur le fonds universitaire de Gibbs. Il a expliqué que Gibbs avait initialement créé le fonds pour sa fille Kelly. Quand elle est décédée à un jeune âge, il a décidé de garder le fonds ouvert. Non seulement il a maintenu le fonds actif, mais il l’a également enrichi au fil des ans. Vance a déclaré: « Il a aidé beaucoup de familles d’agents. » Après que McGee ait affectueusement remarqué que Gibbs avait un tel « héritage », Palmer a mentionné qu’il aimerait pouvoir le remercier « en personne » éventuellement. À ce stade, Vance a déclaré: « Eh bien, j’espère qu’un jour vous le ferez. »

Comme les fans de NCIS le savent, Harmon a quitté la série plus tôt cette saison. Alors qu’il allait initialement partir à la fin de la saison 18, Harmon a décidé de revenir pour quelques épisodes de la saison 19 après avoir appris que CBS aurait annulé le drame procédural sans lui. Même s’il a quitté la série, le showrunner du NCIS, Steve Binder, a laissé entendre que ce n’était pas la dernière fois que le public avait vu Gibbs. Le producteur a déclaré à TVLine: « Notre star du nord est toujours restée fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, concernant l’avenir de Gibbs, comme les fans de longue date de la série peuvent J’ai remarqué au fil des ans… ne comptez jamais Leroy Jethro Gibbs de côté. »