NCIS: Bishop et Torres vont-ils se connecter hors écran?

Avertissement: spoilers à venir pour le dernier épisode de NCIS Saison 18 sur CBS, appelé “Améliorations invisibles. “

NCIS continué à garder Gibbs sortant du NCIS avec des “améliorations invisibles”, même s’il se rapproche apparemment du retour à son travail, mais l’épisode a peut-être préparé le terrain pour quelque chose de plus excitant que l’inévitabilité du retour de Gibbs: Torres et Évêque branchement. Mais après que cet épisode les a rapprochés plus que jamais de leur volonté de répondre explicitement à leur relation, je me demande si le NCIS va les brancher hors de l’écran.