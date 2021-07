NCIS de CBS: Hawaii vient de lancer un agent de la star du SHIELD et plus

Enver Gjokaj, qui a créé son rôle à Marvel TV en tant qu’agent Daniel Sousa dans Agent Carter avant de rejoindre Agents of SHIELD pour un rôle de premier plan dans sa dernière saison, a rejoint le casting de NCIS: Hawaii. Deadline rapporte que NCIS: Hawaii a également choisi Alex Tarrant de Night Raiders pour la renommée de la série, avec Tarrant en tête de la série et Gjokaj dans un rôle récurrent. Ils rejoignent un casting dirigé par Vanessa Lachey et mettant également en vedette Noah Mills, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami et Tori Anderson. Alors, qui joueront ces nouvelles stars ?

Le personnage récurrent du vétéran des Agents du SHIELD est un capitaine de haut rang de la Marine du nom de Joe Milius, qui commande la flotte du Pacifique. Joe Milius d’Enver Gjokaj protège également l’honneur d’un officier décédé dans un accident alors qu’il pilotait un avion expérimental qui se trouve également être top secret. Alors qu’il continue de vendre l’histoire selon laquelle la mort de l’officier était un accident, l’agent spécial NCIS Pearl Harbor de Vanessa Lachey en charge Jane Tennant. Il respectera ses compétences en tant que leader, même si leurs objectifs s’affrontent.

Quant à Alex Tarrant, il est à bord en tant qu’habitué de la série nommé Kai, qui est un charmant local qui aide l’équipe de Jane Tennant à se fondre dans la culture de l’île alors qu’ils enquêtent sur leurs crimes à gros enjeux. Cela dit, Kai ne vit pas à Hawaï depuis longtemps lorsque la série reprend, car il est récemment revenu pour s’occuper de son père. Il a également un casting compliqué, mais vient aussi d’années de surf et de ukulélé. Bien que Kai ne soit certainement pas le premier personnage du NCIS à arriver avec un passé compliqué, ses premières années semblent beaucoup plus paisibles que certaines de celles vécues par d’autres, comme NCIS: Callen de LA.