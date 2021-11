‘NCIS’ est sur le point de filmer un épisode très spécial

NCIS tourne un épisode très spécial cette semaine. Après la sortie du personnage principal de Mark Harmon, Leroy Jethro Gibbs, la série a essayé de nouvelles choses, comme Alden Parker (Gary Cole) rejoindre l’équipe. L’équipe du NCIS prend également un nouveau souffle dans les coulisses. L’acteur Brian Dietzen, qui joue le Dr Jimmy Palmer dans la série, a maintenant co-écrit un épisode. Comme la star l’a révélé sur Instagram, c’est une première pour lui après avoir été devant la caméra pendant 322 épisodes et en comptant. (Notez que chaque épisode de NCIS est actuellement diffusé sur Paramount+.)

« En un mot… reconnaissant. Vous les gars, je dois écrire un script de [NCIS] avec mon pote [writer/executive producer Scott Williams] et ça a été une belle aventure jusqu’à présent », a écrit Dietzen. « Nous nous sommes lancés dans le tournage de ce mauvais garçon après le week-end de Thanksgiving, et je ne pourrais pas être plus excité. C’est la première fois que j’écris pour la série, et ça a été une super expérience. Je vous tiendrai au courant en cours de route. Tellement excité de partager cela avec vous tous. Merci beaucoup cette semaine ! »

Comme le montre un script illustré, il s’agit du 13e épisode de la saison 19, ce qui en fait le 431e épisode de NCIS au total. Dietzen n’a pas révélé plus de détails sur l’épisode, y compris son titre ou son intrigue. Aucune date de diffusion n’a été fixée pour l’épisode non plus, mais il sera vraisemblablement diffusé au printemps 2022.

Ce sera la deuxième saison consécutive que Dietzen fait l’objet d’un épisode particulier. Dans un épisode de la saison 18, il a brillé devant la caméra dans un épisode puissant traitant de la perte. La femme de Jimmy meurt de COVID-19, et il lui reste à ramasser les morceaux.

« Je pense que malheureusement dans notre pays – et dans le monde je devrais dire – cela a été le cas pour beaucoup de gens qui ont traité de si près COVID », a déclaré Dietzen à Entertainment Tonight à propos de l’épisode. « Certainement en tant que médecin légiste, il aurait traité les lignes sur son visage de son masque N95 qu’il avait porté 12, 14 heures par jour en traitant des corps. Et souvent, ces gens qui travaillent en étroite collaboration avec COVID, que ce soit c’est un médecin légiste ou des pneumologues, pneumologues, ils ont perdu des vies à cause de leur proximité avec la maladie.Avant le vaccin, il n’y avait aucun moyen d’en protéger les autres, à part les procédures prophylactiques de masques et de gants .

« Je pense que c’était l’une des choses intéressantes et évidemment déchirantes à propos de cette maladie que nous avons tous vues, c’est que ces personnes en première ligne travaillaient comme médecins qui travaillaient comme ambulanciers qui ont dû traverser un chagrin par eux-mêmes. Et pourtant, on leur demande de continuer à travailler car s’ils cessent de travailler, nous n’avons plus notre ligne de front pour nous. À bien des égards, cet épisode s’est avéré être une reconnaissance des personnes qui en ont perdu d’autres pendant cette pandémie. . Si vous vouliez être plus précis à ce sujet, il s’agit de nos travailleurs de première ligne et des personnes qui nous ont aidés à faire face à cette pandémie, traversant leurs propres épreuves et continuant à se présenter pour le reste d’entre nous. «