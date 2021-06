‘NCIS’, ‘Grey’s Anatomy’ et d’autres émissions qui ont bénéficié de saisons plus courtes Vir 10z viral

Les deux dernières saisons télévisées ont été affectées par la pandémie de bien plus que simplement hors écran (avec des arrêts de production et des ajustements de disponibilité et quelles scènes pouvaient et ne pouvaient pas être filmées). Ils ont également, dans certains cas, présenté moins d’épisodes de certaines de nos émissions préférées. Mais ce n’était pas nécessairement une mauvaise chose.

Par exemple, en ce qui concerne les drames médicaux qui incorporaient COVID-19 (comme Grey’s Anatomy), cela pourrait permettre aux émissions de s’en éloigner légèrement la saison prochaine, la plupart de la pandémie (à l’exception des effets à long terme) restant dans le passé. Pour les procédures, cela a abouti à des scénarios plus serrés et à moins de temps passé à courir après un suspect (comme dans Law & Order: Organized Crime). Et pour un baiser qui était en préparation depuis des saisons, cela aurait peut-être signifié moins d’épisodes pour enfin voir cela se produire.

Faites défiler vers le bas pendant que nous examinons les émissions qui ont bénéficié de saisons plus courtes en 2020-2021 sur la base des scénarios actuels.

Lien source