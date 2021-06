NCIS Hawai’i: 8 choses rapides que nous savons sur le spin-off de CBS

La série sera dirigée par Vanessa Lachey

Au cours des dernières décennies, Vanessa Lachey a transformé son pouvoir de star dans un certain nombre de professions – de gagnante de Miss Teen USA à mannequin à animatrice de télévision à actrice de télévision. En tant que correspondante de Entertainment Tonight et animatrice de Total Request Live, True Beauty, Wipeout, High School Stories et de plusieurs concours Miss USA, Lachey est devenue une présence constante à la télévision, et la mannequin devenue actrice a transformé cette expérience à l’écran en une expérience florissante. carrière d’acteur; elle est apparue dans 30 Rock, Hawaii Five-0, Psych, CSI: NY, How I Met Your Mother, Dads et Truth Be Told.

De plus, sur grand écran, Vanessa Lachey a joué un rôle principal dans Disaster Movie et un rôle de soutien dans Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Mais cela devrait être une grande année pour l’actrice. Non seulement elle joue un rôle récurrent dans Call Me Kat de Fox, mais elle dirigera NCIS: Hawai’i, qui est sans aucun doute son plus grand rôle d’acteur à ce jour. Espérons que les années d’expérience de Lachey lui servent bien avec cette dernière transition de carrière.