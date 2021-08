NCIS: Hawai’i a terminé les 2 premiers épisodes, découvrez le premier aperçu des coulisses

Alors que NCIS: Hawai’i se prépare pour ses grands débuts cet automne, les fans pourront s’attendre à plus de photos et de vidéos en coulisses de la distribution et de l’équipe. Espérons qu’il ne faudra pas longtemps avant la sortie d’une bande-annonce officielle qui donnera encore plus d’informations sur ce à quoi s’attendre de cette nouvelle série et comment elle pourrait se rattacher à ses prédécesseurs. Certaines vidéos non BTS seraient également rock. Avec la première d’Hawai’i le mois prochain, il sera intéressant de voir ce qui se passera et si elle et sa distribution seront à la hauteur des autres séries NCIS.