NCIS: le vétérinaire de la Nouvelle-Orléans CCH Pounder a décroché son premier rôle à la télévision après l’annulation de CBS

Dans une émission qui a déjà vu des personnages plutôt farfelus, et promet d’en livrer encore plus, en plus de quelques scénarios étranges, le rôle de CCH Pounder dans The Good Fight sera intéressant à voir. Comme pour la plupart des émissions, la saison 4 a dû terminer plusieurs épisodes plus tôt que prévu l’année dernière, ce qui a conduit à une première de la saison 5 beaucoup réorganisée qui a dû éclaircir de nombreux fils de l’intrigue, y compris les départs des anciens habitués Delroy Lindo et Cush Jumbo. .

Les débuts ont également attiré les fans sur la façon dont les personnages se sont comportés au cours de l’année écoulée, avec tous les événements pas si grands qui se sont produits, et maintenant le spectacle est sur le point de continuer avec sa marque légèrement bizarre de manigances juridiques.