NCIS: les écrivains de Los Angeles ont une préoccupation majeure concernant le fait que Kensi et Deeks aient des enfants

Le raisonnement est logique, car Deeks et Kensi non seulement « défieraient la mort » tous les jours de leur vie, mais travailleraient de très longues heures, quel que soit l’endroit où ils se trouveraient. Kensi ne pourrait évidemment pas beaucoup sortir sur le terrain pendant sa grossesse, et la voie de l’adoption signifierait toujours que Kensi et Deeks devraient tous les deux prendre un congé pour être avec l’enfant, que ce soit séparément ou ensemble. Nous avons déjà vu dans des émissions comme Esprits criminels qu’avoir un enfant et équilibrer une carrière gouvernementale autoritaire où l’on peut être absent pendant des jours et être constamment au milieu d’un feu croisé peut avoir un impact considérable sur le reste de la famille. D’autant plus si les deux parents sont à peu près dans la même carrière.