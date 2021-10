NCIS Los Angeles hommage à Michèle Poulik

Facebook Michèle Poulik

Les fans du NCIS Los Angeles se sont demandé pourquoi l’émission rendait hommage à une femme nommée Michele Poulik.

Selon sa nécrologie publiée sur Set Decorators.org, qui est le site Web de la Set Decorators Society of America, Poulik était une décoratrice primée qui a travaillé sur de nombreuses émissions de télévision, dont NCIS Los Angeles.

La cause du décès était le cancer. « Michèle Poulik a été décoratrice de plateau #NCISLA pendant 12 ans. Elle est décédée en août », a tweeté Matt Mitovich pour expliquer pourquoi un hommage lui avait été rendu à la fin de l’émission. Il est rédacteur en chef de TVLine.com.

La page d’hommage disait : « À la mémoire de Michèle Poulik, dont le sourire, la présence et le rire s’illuminaient chaque jour.

Voici ce que vous devez savoir :

Poulik a grandi à Détroit mais est né à Toronto

Michèle Poulik a été décoratrice de plateau #NCISLA pendant 12 ans. Décédé en août. – Matt Mitovich (@MattMitovich) 11 octobre 2021

Sur sa page Facebook, Poulik s’est décrite comme :

Décorateur de plateau chez CBS / NCIS : LA

Travaille aux studios de télévision Paramount

Il a étudié les beaux-arts à la Wayne State University

Il est allé à l’école secondaire Grosse Pointe Nord

Il est allé à l’école américaine de Madrid 1973

Vit à Los Angeles, Californie

De Grosse Pointe, Michigan

La nécrologie de Set Decorators.org décrit Poulik comme une «décoratrice de plateau nominée aux Emmy pour de nombreux films et de nombreuses séries télévisées», et dit qu’elle est décédée le mardi 2 août 2021, à son domicile de Los Angeles.

« Michele a mis fin à sa longue bataille contre le cancer entourée de Janet (sa sœur), d’amis et de ses chiens aimants, Daisy et LuLa », lit-on dans la notice nécrologique.

Selon la nécrologie, Poulik, né à Toronto, a grandi en partie à Détroit, mais a fait ses études secondaires en Espagne et à Grosse Pointe Nord. Elle est diplômée de la Wayne State University en beaux-arts, mais a gardé son amour du voyage et de la culture, explique Set Deocrators.org.

Les gens ont offert des hommages sur Facebook. « Tu me manqueras toujours. Michèle Poulik était une sur un million. Merci d’avoir appeler. Je vous aimerai et vous adorerai toujours, madame », a écrit une personne qui a partagé l’hommage au NIC Los Angeles sur Facebook.

« Michele Poulik me manque ! L’année dernière, nous nous baignions chez moi, puis nous préparions le dîner dans son bel endroit et regardions des films extraordinaires », a écrit un ami sur Facebook.

Poulik a travaillé sur 200 épisodes de NCIS Los Angeles

La nécrologie répertorie certains des films et séries de Poulik, tels que le succès hollywoodien Presumed Innocent et un film indépendant intitulé Singing Birds. Il a déménagé à Los Angeles et a travaillé sur des films comme Joe Somebody et Hard Target.

Il a reçu une nomination aux Emmy Awards pour Earth to the Moon, une mini-série de HBO dans laquelle il a recréé les missions d’alunissage d’Apollo, selon Set Decorators.org, qui dit avoir travaillé sur 200 épisodes de NIS Los Angeles.

« Elle était incroyablement créative et a travaillé sans relâche sur chaque plateau sur lequel elle a travaillé », a déclaré sa sœur Janet, « son zèle pour la vie et toutes les choses belles me manqueront » sur ce site.

« Michele était une figure incontournable de l’industrie du cinéma et de la télévision, très respectée par les producteurs et les acteurs pour la créativité, l’éthique de travail et l’esprit qu’elle a apportés à tous ses projets ; et aimée de ses pairs et des initiés de l’industrie, pour sa générosité, ses connaissances et son humour », poursuit-elle.

