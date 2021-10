‘NCIS’ ramène un visage familier dans le premier épisode depuis la sortie de Mark Harmon

Suite à l’annonce du départ définitif de Mark Harmon de NCIS après 19 saisons passées à jouer l’agent Leroy Gibbs, le drame de CBS s’efforce déjà de combler le vide de leadership. Variety a rapporté en juin que la star de Veep, Gary Cole, rejoindrait NCIS en tant que régulier de la série et que son agent spécial du FBI, Alden Park, rejoindrait l’équipe. Park a été présenté au début de la saison, et la promo de l’épisode de la semaine prochaine indique qu’il restera certainement dans les parages.

L’épisode 5 de la saison 19 s’intitule « Face The Strange » et il est clair que l’équipe est toujours sous le choc de la sortie définitive de Gibbs. « L’équipe du NCIS enquête sur la mort d’un commandant de la Marine dont le corps explose soudainement avant que Jimmy ne puisse le gérer », lit-on dans le synopsis officiel. Bien que Cole ait été licencié après avoir aidé Gibbs, il ressort clairement de la promo qu’il rejoindra d’une manière ou d’une autre l’équipe.

Gibbs d’Harmon n’a pas été tué lors de sa dernière apparition, choisissant plutôt de rester en Alaska, enfin en paix. « En tant que producteur exécutif et cher ami, Mark continue de faire partie intégrante du tissu de l’émission », a déclaré le showrunner du NCIS, Steve Biner, à TVLine dans un communiqué après la diffusion de l’épisode. « Notre étoile du nord est toujours restée fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, concernant l’avenir de Gibbs, comme les fans de longue date de la série l’ont peut-être remarqué au fil des ans … ne comptez jamais Leroy Jethro Gibbs de côté. »

Harmon a commencé à jouer Gibbs en 2003 lorsqu’il a joué dans l’épisode en deux parties de JAG qui a servi de pilote de porte dérobée au NCIS. Il aurait été prêt à partir à la fin de la saison 18, mais a accepté de revenir pour une poignée d’épisodes de la saison 19 après avoir appris que CBS annulerait la série sans lui. Il a fini par n’apparaître que dans les quatre premiers épisodes de la saison 19 de NCIS. La série a fait entrer Cole en tant que nouveau personnage, tandis que Katrina Law a été promue star à temps plein. Elle a été présentée comme l’agent spécial Jessica Knight dans la saison 18. NCIS est diffusé le lundi à 21 h HE sur CBS.