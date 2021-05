NCIS se rétablit, Big Sky reste faible ⋆ 10z viral

C’était une soirée mitigée pour les réseaux de diffusion.

Le dernier épisode de NCIS a géré 9,3 millions de téléspectateurs au total et une note de 0,8 – rebondissant par rapport aux creux de la série de la semaine dernière.

Le drame à succès a déjà été renouvelé pour la saison prochaine, mais le statut de Mark Harmon dans la série reste en question.

Le FBI était également en hausse, attirant 7,9 millions de téléspectateurs au total et une cote de 0,7.

Spinoff, FBI: Most Wanted est en baisse, cependant, avec 5,5 millions de téléspectateurs et une note de 0,5.

ABC’s Pooch Perfect était stable comme un rock avec 2,2 millions de téléspectateurs et une note de 0,4.

Big Sky (2,5 millions / 0,3 note) a atteint un nouveau plus bas en nombre de téléspectateurs, mais était stable avec le décompte de la démo de la semaine dernière.

La série s’est classée dernière dans le créneau de 22 heures sur les réseaux de diffusion, mais ABC l’a renouvelée plus tôt cette semaine.

Le résident a continué sur une note régulière avec 3,3 millions de téléspectateurs et une cote de 0,5.

Prodigal Son, qui est fortement sur la bulle, comptait jusqu’à 2 millions de téléspectateurs et une note de 0,4.

Le résident a actuellement l’avantage du renouvellement, mais nous devrions avoir plus d’indications dans les prochaines semaines sur lequel des spectacles sera de retour.

Young Rock (note de 2,4 millions / 0,5) et New Amsterdam (note de 2,9 millions / 0,4) ont progressé pour NBC, et les deux émissions sont déjà renouvelées.

Sur The CW, The Flash (cote de 0,8 million / 0,2) a égalé les plus bas de la série, tandis que Supergirl (cote de 0,6 million / 0,1) est restée stable.

