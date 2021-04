«NCIS» sur CBS; ‘Cruel Summer’ sur Freeform ⋆ .

Pendant la crise des coronavirus, le Los Angeles Times apporte des modifications temporaires à nos sections d’impression. La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans la version imprimée, mais une version étendue est disponible dans votre journal électronique quotidien Times. Vous pouvez trouver un PDF imprimable en ligne à: latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

NCIS Une enquête sur le coup de couteau d’un sergent de la Marine conduit Torres (Wilmer Valderrama) à rencontrer son père (Steven Bauer), parti quand Torres était enfant. Pam Dawber est la vedette de ce nouvel épisode. 20 h CBS

Jeune Rock (N) 20 h NBC

Chien parfait (N) 20 h ABC

Le résident Une complication jette une clé dans les plans de Mina et AJ «The Raptor» Austin (Shaunette Renée Wilson, Malcolm-Jamal Warner). Kit (Jane Leeves) donne à Cain (Morris Chestnut) une chance de prouver qu’il est prêt à reprendre l’opération. Devon (Manish Dayal) présente à Rose (star invitée Cara Ricketts) un essai clinique qui offre de l’espoir dans sa bataille contre la drépanocytose. 20 h Renard

Trouver vos racines avec Henry Louis Gates Jr. Les journalistes Gretchen Carlson et Don Lemon ont chacun surmonté leurs préjugés dans leur carrière et trouvent des parallèles chez leurs ancêtres confrontés à des défis similaires. 20h KOCE

La capture la plus meurtrière La série des professions dangereuses revient pour une nouvelle saison. 20h Découverte

Reine Sucre (finale de la saison) Le mélodrame termine sa saison. 20 h PROPRE

Kenan (N) 20h30 NBC

FBI Après qu’un homme a été tué par un colis explosif à son domicile, Maggie et OA (Missy Peregrym, Zeeko Zaki) se précipitent pour trouver le bombardier et intercepter la dernière livraison avant qu’elle n’atteigne sa victime prévue. Adrienne Rose Bengtsson est la vedette de ce nouvel épisode. 21 h CBS

Super Girl Supergirl (Melissa Benoist) voit une opportunité de s’échapper de la zone fantôme. De plus, Lena (Katie McGrath) rejoint les Super Friends en mission mais n’est pas d’accord avec leur plan. 21 h 00 La CW

noirâtre Junior et Olivia (Marcus Scribner, Katlyn Nichol) invitent Bow et Dre (Tracee Ellis Ross, Anthony Anderson) à dîner dans le nouvel appartement du jeune couple, où les parents sont surpris par les conditions de vie. Aussi, Diane (Marsai Martin) demande à Pops (Laurence Fishburne) des conseils de rencontres dans ce nouvel épisode de la comédie familiale. 21 h ABC

Fils prodigue Bright (Tom Payne) se jette dans une nouvelle affaire impliquant un tueur en série qui augmente la fréquence des meurtres. Lou Diamond Phillips, Bellamy Young et Michael Sheen jouent également avec la star invitée Catherine Zeta-Jones. 21 h Renard

Philly DA Cette nouvelle série documentaire emmène les téléspectateurs dans les bureaux du procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, alors que lui et son équipe travaillent à transformer le système de justice pénale de l’intérieur. 21h KOCE

L’ovale de Tyler Perry Quand Nancy (Ptosha Storey) surprend Richard (Javon Johnson), elle le trouve dans une position compromettante dans ce nouvel épisode du drame politique. 21 h PARI

Haché Martha Stewart est de retour pour un autre nouvel épisode du concours culinaire. 21 h Réseau alimentaire

Été cruel Jessica Biel est productrice exécutive de cette nouvelle série qui se déroule sur trois ans dans les années 1990 et tourne autour d’une fille dorée locale (Olivia Holt) disparue et d’une marginale ringarde (Chiara Aurelia) qui devient suspecte de la disparition. Michael Landes et Harley Quinn Smith costar. Un deuxième nouvel épisode suit. 21h et 22h Forme libre

Dalila Après une nuit avec Jamal (Michel Curiel), Delilah (Maahra Hill) est ramenée à la réalité lorsque Mace (Joe Holt) se présente pour une visite matinale avec de mauvaises nouvelles. Susan Heyward et Ozioma Akagha jouent également dans ce nouvel épisode. 21 h PROPRE

Le bouquet mélangé (finale de la saison) (N) 21 h TLC

Mixte Lorsque la meilleure amie de Rainbow (Arica Himmel) (star invitée Trin-i-tee) demande de l’aide pour organiser sa 14e fête d’anniversaire, Bow met tout en œuvre. Alicia et Paul (Tika Sumpter, Mark-Paul Gosselaar) s’affrontent pour prouver lequel d’entre eux est le parent le plus cool. Gary Cole, Mykal-Michelle Harris et Ethan William Childress sont également à l’affiche. 21h30 ABC

FBI: les plus recherchés Après qu’une petite ville ait été secouée par un double homicide, Jess (Julian McMahon) chasse le tueur, un justicier autoproclamé qui compte sur les internautes pour se venger de ses cibles. Jen Landon, Kellan Lutz et Roxy Sternberg sont également à l’affiche. 22 h CBS

New Amsterdam (N) 22 h NBC

Grand ciel (N) 22 h ABC

Crikey! C’est les Irwin Alors que Rosie la girafe est prête à accoucher, le personnel du zoo se prépare à l’accouchement. 22 h Planète animale

Impitoyable de Tyler Perry (N) 22 h PARI

Mayas MC (N) 22 h FX

Sous la terre Elizabeth (Jessica De Gouw) envisage de rejoindre la rébellion abolitionniste à Harpers Ferry. Alano Miller et Aisha Hinds jouent également dans ce nouvel épisode du drame historique. 22 h PROPRE

Agitation et remorquage Cette nouvelle série de métiers dangereux suit les conducteurs de dépanneuses de partout au pays. 22 h A&E

Assemblage requis Les hôtes Tim Allen et Richard Karn défient les concurrents de construire le balayeur de rue ultime. (N) 22h05 Histoire

Tchad (N) 22h30 TBS

SPÉCIAUX

La mort de George Floyd: Derek Chauvin en procès 7 h HLN

DES SPORTS

Base-ball Les Dodgers visitent les Mariners de Seattle, 13 h MLB et SportsNetLA; les Mets de New York visitent les Cubs de Chicago, 16h30 ESPN; les Rangers du Texas visitent les Anges, 18h30 KCOP

Hockey de la LNH Les Bruins de Boston visitent les Sabres de Buffalo, 15 h 30 NBCSP; l’Avalanche du Colorado visite les Blues de St. Louis, 18 h NBCSP; les canards visitent les rois, 19 h KDOC et BSW

Basketball NBA Les Brooklyn Nets visitent les pélicans de la Nouvelle-Orléans, 16h30 TNT; les Clippers visitent les Portland Trail Blazers, 19 h BSSC et TNT

TALK SHOWS

CBS ce matin Riz Ahmed («Sound of Metal»); auteur Susan Page. (N) 7 h KCBS

Aujourd’hui Pandémie de covid19; ancien président George W. Bush. (N) 7 h KNBC

Nouvelles du matin de KTLA (N) 7 h KTLA

Bonjour Amérique Nigella Lawson; Gal Gadot. (N) 7h00 KABC

Bonne journée LA (N) 7 h KTTV

Vivre avec Kelly et Ryan Andra Day («Les États-Unis contre Billie Holiday»); DJ LLAMA, Ne-Yo et Carmen DeLeon se produisent. (N) 9h00 KABC

La vue Maria Bakalova. (N) 10h00 KABC

Maison et famille (N) 10 h Poinçon

Le spectacle de Wendy Williams Andy Cohen («Regardez ce qui se passe»). (N) 11 heures KTTV

Le discours Thomas Lennon. (N) 13 h KCBS

Salle Tamron Patti Stanger («The Millionaire Matchmaker»); Kim et Penn Holderness. (N) 13 h KABC

Le spectacle Drew Barrymore Jenny McCarthy («Le chanteur masqué»); Ross Mathews et Terence J. (N) 14 h KCBS

Le spectacle de Kelly Clarkson L’olympien Alex Morgan; Erin Andrews; Chiney Ogwumike, WNBA; Jessica Mendoza. (N) 14 h KNBC

Dr Phil Une femme dit qu’elle est victime d’abus sexuels, de traite des êtres humains et de contrôle mental. (N) 15 h KCBS

Le spectacle Ellen DeGeneres Ed Helms; podcasteur Barbara Corcoran («Affaires inhabituelles»). (N) 15 h KNBC

Le spectacle du Dr Oz Comportement scandaleux au nom de la gloire et de la fortune; les médicaments contaminés par des champignons tuent. (N) 15 h KTTV

Le vrai Daniel «Desus Nice» Baker et Joel «The Kid Mero» Martinez. (N) 15 h KCOP

Amanpour et compagnie (N) 11 pm KCET; minuit KVCR; 1 h KLCS

Conan Kevin James. 23 h 00 TBS

Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon Jane Fonda; Robin Thede. (N) 23 h 34 KNBC

The Late Show avec Stephen Colbert Cher; Bradley Whitford. (N) 23 h 35 KCBS

Jimmy Kimmel en direct! Ellen Degeneres; Billie Joe Armstrong; Jimmie Allen et Brad Paisley jouent. (N) 23 h 35 KABC

Tard dans la nuit avec Seth Meyers Hank Azaria; Brandi Carlile; Dulcé Sloan; Emmanuelle Caplette joue. (N) 00h36 KNBC

The Late Late Show avec James Corden Angela Bassett; KSI, Yungblud et Polo G se produisent. (N) 00h37 KCBS

Nightline (N) 12 h 37 KABC

Un peu tard avec Lilly Singh Abdullah Saeed. (N) 1h36 KNBC

FILMS

Kate et Léopold (2001) 8 h 00 Showtime

Ventre de plomb (1975) 8 heures TMC

Fête de la saucisse (2016) 9h00 FXX

Jamais Rarement Parfois Toujours (2020) 9h00 HBO

Notre propre (1950) 9h15 TCM

Né le 4 juillet (1989) 9h17 Encore

Dans un monde … (2013) 9h45 Cinemax

Le monde de Charlie (2012) 10 h 00 Showtime

Arme mortelle (1987) 10 h 10 TMC

L’homonyme (2006) 10 h 45 HBO

Activité paranormale (2007) 11 h 06 Starz

La femme en noir (2012) 11 h 45 Heure du spectacle

Seconde Guerre mondiale (2013) Noon FX

Maison des animaux (1978) Midi IFC

Paisan (1946) 12h30 TCM

Willy Wonka et la chocolaterie (1971) 13h30 Forme libre

Courage sous le feu (1996) 13h54 Encore

Heure de pointe (1998) 14 h PARI

Salle de bal strictement (1992) 14 h TMC

Star Trek dans les ténèbres (2013) 14h30 FX

L’identité Bourne (2002) 15 h AMC

Pal Joey (1957) 15 h TCM

L’affaire Thomas Crown (1999) 15 h 55 Starz

Rappel total (1990) 16 h Ovation

RoboCop (1987) 16h30 Showtime

Papillon (1973) 17 h TCM

La suprématie bourne (2004) 17h30 AMC

Deadpool 2 (2018) 17h30 FX

Hébété et confus (1993) 17h30 MTV

Arracher (2000) 18 h 15 Heure du spectacle

Jumanji: Bienvenue dans la jungle (2017) 18h30 Forme libre

Tarte américaine (1999) 18h30 et 23h15 IFC

Air Force One (1997) 18h30 Ovation

Le chevalier noir se lève (2012) 19 h 15 HBO

Zéro sombre trente (2012) 19 h 20 Encore

Dodgeball: une véritable histoire d’outsider (2004) 19h24 Starz

Un passage en Inde (1984) 19 h 45 TCM

Le Bourne Ultimatum (2007) 20 h AMC

Pulp Fiction (1994) 20h et 23h BBC America

Saint Maud (2019) 20h Epix

Le spectaculaire maintenant (2013) 20 h TMC

Huitième année (2018) 21h35 TMC

Le sel (2010) 22h30 AMC

Poisson passion (1992) 22h45 TCM

Les ajustements (2015) 23h10 TMC

Titanesque (1997) 23 h 27 Encore

