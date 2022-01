‘NCIS’ suspend la production après qu’un membre de la distribution aurait été testé positif pour COVID-19

La production du NCIS serait suspendue après qu’un acteur a été testé positif pour COVID-19. Le spin-off NCIS: Los Angeles sera suspendu pendant au moins quelques semaines, mais le retard ne devrait pas avoir d’impact sur le calendrier de diffusion de l’émission. Les retards surviennent alors que la variante Omicron continue de se propager en Californie, provoquant des retards dans tout Hollywood.

Le retard du NCIS a été causé après que quelqu’un dans la zone A a eu un test positif, ont déclaré des sources à Deadline. La zone A comprend les acteurs et ceux qui doivent travailler régulièrement avec eux. Le test positif serait venu d’un acteur. Cependant, des sources ont déclaré que les producteurs de Deadline NCIS pensent qu’ils peuvent reprendre la production la semaine prochaine pour filmer l’épisode croisé avec NCIS: Hawai’i. L’événement crossover a été annoncé plus tôt cette semaine, avec les acteurs Katrina Law et Wilmer Valderrama disant aux fans qu’ils voyageaient à Hawaï. Le crossover devrait être diffusé le 28 mars.

Pendant ce temps, la production sur NCIS: LA a été suspendue jusqu’en février, ont déclaré des sources à Deadline. Cela n’a été fait que par précaution car la série a suffisamment d’épisodes terminés pour permettre une pause plus longue sans gâcher le programme de CBS. La série mettant en vedette LL Cool J a diffusé son septième épisode le 2 janvier.

L’un des drames du FBI de CBS s’est également arrêté pendant une journée pour rechercher les contacts et évaluer la situation. « C’est le gâchis, les gens continuent d’attraper Covid », a déclaré une source de production à Deadline. CBS diffuse trois émissions du FBI, l’originale, FBI: Most Wanted et la nouvelle FBI: International.

La vague de variantes Omicron hautement contagieuse a conduit d’autres studios à retarder la production de leurs émissions. Disney ne reprendra la production que le 10 janvier, tout Amazon Studios attend jusqu’au 17 janvier. D’autres studios essaient de respecter leurs horaires, avec des retards d’un jour ou deux seulement après un test positif, rapporte Deadline. Cependant, les drames en réseau comme NCIS et FBI ont très peu de marge de manœuvre en raison des commandes d’épisodes importantes, de sorte que les studios donnent la priorité à ces projets. Certains épisodes ne sont même terminés que très près de leurs dates de diffusion.

Plus tôt mercredi, la Recording Academy a reporté indéfiniment les Grammy Awards 2022 en raison de problèmes de coronavirus. Le spectacle devait réunir une foule nombreuse à la Crypto.com Arena de Los Angeles après la cérémonie à échelle réduite de l’année dernière. Aucune nouvelle date n’a été annoncée. Pendant ce temps, dans l’Utah, les organisateurs du Sundance Film Festival ont supprimé les événements en personne et l’événement sera virtuel pour la deuxième année consécutive.