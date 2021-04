NCLAT suspend la procédure d’insolvabilité contre OYO

OYO a expliqué au NCLAT qu’un projet de demande de Rs 16 lakh a été émis au demandeur sous protestation et le demandeur a volontairement «mis en banque» le projet de demande.

En réparation pour OYO, le Tribunal d’appel national du droit des sociétés (NCLAT) a suspendu jeudi la formation d’un comité de créanciers (CoC) dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité contre la filiale de la société OYO Hotels and Homes (OHHPL).

Le tribunal d’Ahmedabad du National Company Law Tribunal (NCLT) avait admis le 1er avril une procédure d’insolvabilité sur une demande déposée par un créancier opérationnel, Rakesh Yadav, pour non-paiement de cotisations s’élevant à Rs 16 lakh contre l’OHHPL. OYO a contesté l’ordonnance devant le tribunal d’appel le 7 avril. Le NCLAT a admis le plaidoyer d’OYO et a adopté l’ordonnance de suspension jeudi.

«Aujourd’hui (jeudi) NCLAT a admis notre plaidoyer et a ordonné un sursis pour la formation de CoC dans le cadre d’une procédure IBC contre OHHPL, une filiale d’OYO. Le demandeur a déjà tiré le lakh de Rs 16 que nous avons payé en guise de protestation », a déclaré Oyo dans un tweet.

OYO a expliqué au NCLAT qu’un projet de demande de Rs 16 lakh a été émis au demandeur sous protestation et le demandeur a volontairement «mis en banque» le projet de demande.

Dans un tweet, le fondateur et PDG du groupe OYO, Ritesh Agarwal, a déclaré: «Je suis très reconnaissant à tous pour leur soutien sur les réseaux sociaux depuis hier (mercredi). Merci de décourager les nouvelles trompeuses et les messages transférés ».

