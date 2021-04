NCLH Stock: Achetez Norwegian Cruise Line avant la réouverture

Le navire a-t-il navigué avec Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE:NCLH)? Heureusement pour les investisseurs qui recherchent maintenant l’action NCLH, ce n’est pas le cas.

Il y a un an, lorsque la pandémie a commencé à affecter le commerce mondial, les actions de cet opérateur de croisière sont passées de près de 60 $ à des prix qui ont brièvement atteint des chiffres à un chiffre. Mais, au cours des 12 derniers mois, l’action NCLH a fait plus de trois fois plus de creux d’environ 8 $ par action à près de 32 $. Cela s’est produit en prévision d’un retour de l’économie du voyage.

Mais même après ce rebond massif, il y a encore des opportunités ici. Bien que ce nom ait augmenté de 216% au cours des 12 derniers mois, il est toujours en baisse d’environ 50% par rapport à sa limite pré-pandémique.

Les stocks de voyages ont généré d’énormes gains en raison de la «réouverture du commerce», qui a débuté en force en novembre dernier avec le déploiement du vaccin. Maintenant, certains investisseurs plus prudents peuvent penser qu’il a été exagéré.

Cependant, avec une demande refoulée indiquant des résultats sensiblement meilleurs en 2022, il y a suffisamment de jeu pour maintenir ce titre sur sa tendance à la hausse. Alors, quelle est la meilleure solution maintenant, avant que l’industrie des croisières ne revienne à la normale? Il est temps de monter à bord, avant que l’ampleur de la reprise à venir de NCLH ne soit pleinement prise en compte en actions.

Pourquoi la « réouverture de la transaction » n’est pas encore terminée pour NCLH Stock

La plupart des segments de l’économie du voyage ont été durement touchés par Covid-19. Mais, l’espace des lignes de croisière a connu l’une des plus grandes perturbations de leurs opérations. Effectivement fermés depuis mars dernier, les croisiéristes fonctionnent à vide, dépendants de lourds emprunts pour rester à flot.

Même maintenant, malgré l’optimisme selon lequel un retour à l’ancienne normale n’est que dans quelques mois, certains détails restent flous. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont mis à jour leur ordonnance de navigation conditionnelle, intégrant des conseils sur la vaccination. Cependant, il n’a pas fourni de date précise pour la reprise par les compagnies de croisière comme Norwegian.

Alors, pourquoi les marchés sont-ils toujours haussiers, comme en témoignent les mouvements haussiers continus de l’action NCLH et de ses pairs? Les investisseurs ont largement radié 2021, année où ce secteur reprend ses activités habituelles. Ils achètent en prévision de 2022 et 2023, lorsque les résultats d’exploitation devraient revenir aux niveaux d’avant l’épidémie.

Certains peuvent croire qu’ils mettent la charrue avant les boeufs. Pourtant, sur la base des conseils de l’entreprise elle-même, les résultats de 2022 peuvent non seulement répondre aux attentes, mais les dépasser. Cela indique un avantage supplémentaire pour les actions.

Une demande refoulée pourrait signifier une reprise complète en 2022

Le nouveau coronavirus affectant la plupart de ses opérations, les revenus de Norwegian se sont effondrés entre 2019 et 2020, passant de 6,46 milliards de dollars à 1,28 milliard de dollars. Désormais, les analystes du côté vente réclament des chiffres tout aussi bas cette année, à 1,34 milliard de dollars. Mais, l’année prochaine, la demande refoulée pourrait signifier des résultats de premier ordre à égalité avec les niveaux pré-pandémique d’environ 6 milliards de dollars.

Et 6 milliards de dollars, ce n’est que la moyenne du consensus. L’extrémité supérieure des estimations prévoit un chiffre d’affaires de 7,45 milliards de dollars l’année prochaine. De plus, sur la base de données indiquant une demande refoulée, atteindre ce haut de gamme semble plus qu’atteignable. Dans une récente présentation à la conférence des investisseurs, la société elle-même a déclaré que les réservations cumulées pour le premier semestre 2022 étaient «nettement en avance» par rapport aux niveaux de 2019.

Surpasser ces attentes en matière de revenus, la société a également dépassé les attentes en matière de bénéfices en 2022. Les projections les plus élevées appellent à 2,69 $ par action de l’action NCLH. Mais, tout comme la façon dont les projections de revenus des analystes peuvent sous-estimer l’ampleur de la reprise à venir, les estimations de bénéfices pourraient sous-estimer dans quelle mesure cette demande refoulée tombe directement au résultat net.

En bref, la montée en puissance rapide du stock NCLH n’est pas seulement due au battage médiatique. Il existe des preuves solides qu’une reprise complète est imminente. Bien sûr, un retour à environ 60 $ peut ne pas se produire immédiatement. Des gains supplémentaires peuvent arriver à un rythme plus lent. Mais le «commerce de reprise» de ce stock ne fait que commencer. Et comme il n’en est qu’à ses débuts, il reste amplement de temps aux investisseurs pour profiter de cette opportunité.

Conclusion: il est temps d’aller de l’avant à plein régime

Cette année pourrait être une autre année de reprise pour les croisiéristes comme Norwegian. Mais vous n’achetez pas d’actions NCLH sur les résultats de cette année – vous achetez sur l’année prochaine. Sur la base des prévisions de réservation actuelles de la société pour 2022, il semble que la thèse de la «demande refoulée» se déroule. Les résultats en 2022 pourraient écraser les projections.

Pourtant, aux prix d’aujourd’hui, cette réouverture n’est que partiellement cotée en actions. Au fur et à mesure que des nouvelles positives sortiront – telles que la fin complète des commandes d’interdiction de navigation de la CDC – attendez-vous à des gains supplémentaires. Les données ultérieures indiquant les résultats les plus élevés l’année prochaine déplaceront également l’aiguille.

Comme je l’ai dit, les mouvements vers 60 $ seront plus progressifs. Cependant, alors que les choses s’améliorent lentement au lieu de s’aggraver, il est maintenant temps de prendre une position sur l’action NCLH.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans cet article.

