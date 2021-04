NCLH Stock traverse un ouragan de problèmes

La nouvelle pandémie de coronavirus a perturbé l’industrie des croisières dans le monde. Avant 2020, l’industrie avait connu un boom de plusieurs années. Maintenant qu’un pari sur la réouverture mondiale des économies prend de l’ampleur, est-ce le bon moment pour acheter des actions de croisière telles que Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE:NCLH) Stock? Il y a de nombreux facteurs sur lesquels peser, mais l’action NCLH a beaucoup d’obstacles à surmonter maintenant. Malheureusement, les choses ne semblent pas aussi roses que certains pourraient le penser.

Source: Vytautas Kielaitis / shutterstock.com

Un proverbe anglais bien connu dit: “Une mer douce n’a jamais fait un marin habile.” Il y a aussi un proverbe grec populaire qui dit: «Si vous ne pouvez pas attraper un poisson, ne blâmez pas la mer.» Ces deux facteurs sont liés aux conditions commerciales, aux défis et aux risques auxquels les actions de NCLH doivent faire face maintenant.

Défis actuels de l’industrie des croisières

Qu’est-ce que la politique a à voir avec l’état de l’économie? Beaucoup et rien à la fois. Mais maintenant, la politique semble jouer un rôle important dans la réouverture des économies locales et mondiales. Nouvelles récentes selon lesquelles l’État de Floride a poursuivi les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et le Department of Health and Human Services pour permettre la reprise des croisières, après avoir été interrompues pendant plus d’un an en raison de la pandémie de Covid-19 , est intéressante et souligne l’urgence de l’industrie de la croisière de redémarrer ses opérations dans les plus brefs délais.

Le CDC a publié des directives pour les navires de croisière en raison de Covid-19. Et comme la réouverture de l’industrie des croisières semble vague pour l’instant, la majorité des compagnies de croisières se plaignent. Mais il y a de bonnes nouvelles à l’horizon.

Richard Fain, le PDG de Groupe Royal Caribbean (NYSE:RCL) a déclaré que «les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis engagent un dialogue constructif avec l’industrie des croisières». Il y a des nouvelles encore meilleures, comme Fain “a souligné que le CDC a déclaré que la croisière pourrait revenir dès la mi-juillet.”

Si cela se produit, cela devrait être une nouvelle très positive pour Norwegian Cruise Line. Mais certaines des décisions prises au cours de la dernière année de la pandémie sont de très mauvaises nouvelles. Permettez-moi de vous expliquer plus en détail cette analyse financière pessimiste.

NCLH Fundamentals: Problèmes à venir et une évaluation élevée

On peut soutenir que peu d’industries ont collecté autant d’argent pendant la pandémie que les compagnies de croisière. Et NCLH ne fait pas exception. La société a levé beaucoup de liquidités grâce à des offres de dette et d’actions.

Ces actions ont-elles été nécessaires pour collecter les liquidités? Très probablement oui, car ils ont fourni suffisamment d’argent pour surmonter la crise. Cependant, il y a un prix à payer pour la décision. Les rendements futurs des investisseurs seront probablement médiocres en raison de deux facteurs principaux: des frais d’intérêts plus élevés et une forte augmentation des actions en circulation. Cela fait de la dilution des actions un gros problème négatif pour les actionnaires.

En 2019, Norwegian Cruise Line avait 215 millions d’actions en circulation. En 2020, le nombre d’actions en circulation est passé à 254 millions et en 2021, on estime que le nombre d’actions en circulation pourrait passer à 355 millions. Il s’agit d’une énorme dilution des actions, ce qui réduit la valeur intrinsèque des actions NCLH.

Qu’en est-il de l’augmentation de la dette? En 2019, la société avait une dette à long terme de 6,05 milliards de dollars. Cependant, en 2020, le niveau de la dette était de 11,68 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 93%.

Fait intéressant, il y a eu un ralentissement de la croissance des revenus et du revenu net en 2019 par rapport à 2018, car la pandémie était alors absente. La croissance des revenus est tombée à 6,73% ou 6,46 milliards de dollars en 2019, contre 6,06 milliards de dollars en 2018, soit une croissance de 12,21% par rapport à 2017.

En 2019, la baisse de la croissance du bénéfice net a été modérée, à -2,58% par rapport à une croissance du bénéfice net de 25,66% enregistrée pour 2018. Et 2020 a été une année de lourdes pertes, la société ayant déclaré un bénéfice net négatif de 4,01 milliards de dollars.

Cette perte lourde et même historique – au moins pour la période de cinq ans la plus récente – signifie que la valeur comptable des capitaux propres a considérablement souffert en 2020, les pertes se reflétant dans le bilan et les capitaux propres.

En effet, selon MorningStar, la valeur comptable par action pour 2020 était de 12,95 $, soit environ 44% de la valeur comptable par action en 2019, à 29,44 $ par action. Cette baisse est trop importante pour être ignorée du point de vue de la valorisation.

Et comme l’action NCLH a une performance d’un an de près de 175% au moment de la publication, l’action semble trop chère maintenant.

Mais les choses peuvent-elles empirer pour les actions NCLH? À mon analyse financière, la réponse est oui. Les dividendes et les rachats d’actions sont probablement hors de la table pour plusieurs années à venir, car la société se concentrera sur sa réduction de la dette.

Et cette réduction de la dette devrait être rapide, car, selon Gurufocus, l’action NCLH a un Altman Z-Score de -0,03. Cela implique que l’entreprise est en situation de détresse et que la faillite est une possibilité dans les deux prochaines années.

En outre, Norwegian Cruise Line a eu un grave problème avec la baisse de la croissance du flux de trésorerie disponible en 2019. La société a déclaré un flux de trésorerie disponible de 185,44 millions de dollars en 2019, soit une baisse de 63,52% par rapport à 2018. Et en 2020, le flux de trésorerie disponible a pris un grand succès avec un chiffre de – 3,5 milliards de dollars. Cela ne fait qu’amplifier la situation financière globale très faible de l’entreprise actuellement.

Une perspective optimiste pour l’industrie des croisières

Le cas optimiste est que les compagnies de croisière bénéficieront d’une augmentation de la demande à mesure que de plus en plus de personnes recevront des vaccins et que l’économie rouvrira progressivement. Il y a euphorie due à la réouverture et même à l’élan du sentiment des investisseurs maintenant.

Les recherches de la Cruise Lines International Association (CLIA) sur les perspectives de l’industrie des croisières sont très optimistes. Il estime que, malgré une année difficile en 2020, deux croiseurs sur trois seront prêts à naviguer d’ici un an. De plus, 58% des voyageurs internationaux qui n’ont jamais navigué auparavant feront probablement une croisière au cours des prochaines années.

Le directeur financier de Norwegian Cruise Line, Mark Kempa, a déclaré dans le communiqué des résultats du quatrième trimestre de la société que l’accent était mis sur la reprise financière de la société. Norwegian Cruise Line a récemment proposé de faire naviguer des navires avec des passagers et des membres d’équipage entièrement vaccinés pour reprendre leurs voyages aux États-Unis en juillet.

Le PDG de Norwegian, Frank Del Rio, a déclaré à CNBC que «il est temps de reprendre la croisière» et que les navires entièrement vaccinés seront parmi les sites les plus sûrs du monde.

Ce sont tous des développements positifs. Mais avec l’historique de dilution des actions, de lourdes pertes pour 2020 et une reprise qui semble lente – bien que certaine -, les risques pour l’action NCLH sont trop importants pour être ignorés pour l’instant. Ce n’est pas une action bon marché, et son rallye a été le résultat de l’optimisme et de la spéculation.

Il est plus sage d’éviter les actions NCLH pour le moment. Avec une situation financière très faible, encore plus d’offres d’actions pourraient se profiler à l’horizon. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les investisseurs d’un titre déjà élevé.

A la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA, ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être joint sur Twitter et LinkedIn.